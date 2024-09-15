幫倒忙？泰勒絲表態力挺　民調：20%的人更不想投給賀錦麗

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美國總統大選第二場電視辯論於10日落幕，這是美國副總統、民主黨候選人賀錦麗和美國前總統、共和黨候選人川普兩人的首次對決。外界普遍認為，賀錦麗在此場辯論的表現較佳，而在辯論結束之後，知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）隨即在Instagram上發文力挺賀錦麗。原先以為泰勒絲的支持可能能為賀錦麗帶來新氣象，不過現在有民調顯示，反而幫了倒忙。根據《每日電訊報》報導，美國流行音樂天后泰勒絲在第二場美國總統辯論結束後，隨即在Instagram上表態支持賀錦麗，同時更署名自己是「無孩養貓女」，藉此反擊共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）嘲諷賀錦麗的言論，並呼籲2.84億粉絲要投票做出自己的選擇。不過民調機構輿觀（YouGov）14日發布的最新民調顯示，只有8%選民表示，泰勒絲對賀錦麗的支持，會讓他們「可能」或「很可能」因此投票給賀錦麗。反之有約莫20%的受訪者得知泰勒絲表態後，表示更不可能投票給賀錦麗。此外，有超過66%的人認為，泰勒絲的立場不會左右他們在選舉中做出的選擇。大多數線上受訪者中，32%認為泰勒絲的支持會對民主黨競選產生正面影響，但27%的人認為泰勒絲的支持不會產生任何影響。線上民調還顯示，有460人、將近41%的人認為，泰勒絲不應該公開支持政治，而38%的人則認為她應該公開背書。大多數受訪者中，66%的受訪者表示他們不是泰勒絲的粉絲（Swifties），僅28%是粉絲，6%表示他們是這位歌手的忠實粉絲，其中有多數超級粉絲是女性及註冊選民。