阿諾被揉胸現場「整車都是男生」　曝製作人半夜狂敲門提變態要求

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▲阿諾親眼看見女企劃輸了遊戲，在攝影師身上跳舞。（圖／翻攝自YouTube東風衛視）

女星阿諾在《小明星大跟班》即將播出的內容中分享曾經被製作人揉胸性騷的故事，讓來賓震驚不已，其實她之前就曾在《單身行不行》中說過這段經歷，當時她還是菜鳥，第一次出外景就被製作人兼主持人以各種理由半夜進她房間，還拍她屁股牽她手，讓阿諾慌張又無助。阿諾在節目中分享，當時剛出道接到一個外景主持的工作，原以為是個磨練的好機會，沒想到當時的製作人常在出外景外宿時敲她的房門，想教她怎麼快速熟悉狀態，還要她跟夥伴培養默契，阿諾說：「培養默契就是大家一起玩遊戲，第一次出外景叫我去大家的房間，說要跟攝影師熟悉，他說玩國王遊戲，我眼睜睜看到，一個女企劃輸了，坐在攝影師身上跳舞，我嚇到！」阿諾笑笑說這遊戲她不會玩，藉機逃跑，原以為這樣就沒事，但每次對方都會用各種理由敲她房門，進她房間：「他會叫我站在那表演隔天開場，說培養默契要肢體接觸，工作場合以外要牽手，我就說我好像不大適合跟你牽手，我有男友，他又說那要像朋友一樣打鬧，他就開始打我屁股。」更扯的是，對方堅持要跟她玩國王遊戲，阿諾輸了，對方就把手伸進她的內衣裡面抓她胸部，阿諾說：「當下真的不知道該怎麼辦，我不敢講話，整車只有我是女生，我就輸啦！我願賭服輸。」後來她向節目請辭，還被說有公主病，吃不了外景的苦。