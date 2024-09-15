花蓮新城海堤2童落海！遭大浪捲走、載浮載沉　現場驚險畫面曝

新竹教保員穿黑絲襪拍抖音！小朋友全入鏡惹怒家長　園方：已解聘

記者林盈君／綜合報導

▲新竹市某知名幼兒園，爆出教保員在教課時間拍抖音，還將小朋友拍入境，引發家長不滿，對此，園方表示已將該名教保員解聘，教育局也依法開罰。（圖／翻攝畫面）　
▲新竹市某知名幼兒園，爆出教保員在教課時間拍抖音，還將小朋友拍入境，引發家長不滿，對此，園方表示已將該名教保員解聘，教育局也依法開罰。（圖／翻攝畫面）　
近日，新竹市某知名幼兒園，爆出教保員在教課時間拍抖音，還將小朋友拍入境，引發家長不滿，對此，園方表示已將該名教保員解聘，教育局也依法開罰。

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據了解，該教保員的抖音帳號擁有2.3萬名粉絲，自今年3月起，她利用上課時間，在教室內拍攝抖音影片，還穿黑絲襪熱舞，又將小朋友拍攝入鏡，針對孩子遭拍攝曝光，頓時引起家長不滿，認為幼兒園管理鬆散。

對此園方指出，該名教保員平時表現良好，教保資歷有8到9年，未料發生這種事，已立即將她解聘。新竹市教育處表示，揭露幼兒資料者，將裁處3萬至15萬元罰鍰，市府已請該幼兒園深切檢討並落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，也將提供必要的關懷與協助。

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