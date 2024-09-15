華城8月營收同期新高　變壓器產能滿載、明年海外營收佔比看50%

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電力設備大廠華城電機公布8月自結合併營收為新台幣15.87億元、年增65.17%，創歷史同期新高；累計前八月營收則年增64.6%。華城指出，主要是民營案依顧客交期認列。重電業者指出，目前在手訂單維持滿檔，不過因交貨時程，有時候會集中在單一月，所以營收會略有起伏，整體來看，市場需求充沛，營運仍然樂觀。華城得力於台灣電網強韌計畫，以及北美電力公司對於汰換電網設備所下的強勁訂單支撐，今年下半年變壓器產能持續滿載，針對北美市場陸續開出的再生能源所需輸配電設備，華城亦計畫在既有客戶基礎上，拓展變壓器的出海口，華城目前海外營收佔比約在40%左右，依照目前訂單展望、以及出貨排程來看，2025年的海外營收佔比可望達到近50%水準。華城今年以來海外營收佔比穩健上升，截至今年第二季，毛利率也連續三季走高、來到36.19%，並比起去年同期的29.55%也顯著提升。法人看好，2025年隨著再生能源案場拓展，華城所出貨的變壓器規格可望有所提升，且外銷比重進一步上揚，毛利率有機會挑戰40%的高檔水位。此外，外資也看好華城後市表現，美系外資認為，華城持續受惠美國推動基礎建設汰舊換新計畫，訂單滿檔，並且為了因應需求亦積極擴廠中。再加上，美國變壓器市場持續供不應求，供應短缺的問題至少持續到2026年到2027年，給予「優於大盤」評等。華城表示，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，在淨零碳排趨勢、和AI浪潮下，未來對電力的需求只會更多，並且電力問題現在已成國安問題，而綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為公司目前及未來三個主要成長動能。華城本週上漲31元或5.76%，來到569元，週K結束連三黑。今年股價表現凌厲，上漲258.09元或83.01%。