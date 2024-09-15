荷蘭國會挺台！拒絕中國扭曲2758號決議　中國使館抗議：惡意曲解

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荷蘭國會近日以147票對3票通過涉台動議，表示拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐盟（EU）內部尋求對這項立場的支持；中國駐荷使館發言人對此則批評荷蘭國會是「惡意曲解」，強調「台灣自古是中國領土不可分割的一部分」，要求荷蘭政府遵守「一中原則」。中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間，荷蘭國會眾議員、IPAC荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）日前提出動議，指出中國駐荷蘭大使館發言人對此表示抗議，批評荷蘭國會通過涉台動議、惡意曲解聯大決議，要求荷蘭政府恪守一中原則，「不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中荷關係發展大局」，並稱「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部份，1971年10月25日，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第 2758 號決議，不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，而且明確中國在聯合國的席位只有一個。」中國駐荷使館強調，一個中國原則是國際社會普遍共識，徹底封堵任何人、任何國家、任何勢力企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間，「台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織」。荷蘭國會眾議院12日在150位眾議員中以147比3的贊成票數下，以壓倒性贊同通過對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席、荷蘭眾議員帕特諾特（Jan Paternotte）有關聯合國大會第2758號決議的動議，駁斥對該決議的歪曲，並要求荷蘭政府尋求歐盟對此動議的支持。上述動議指出，聯合國大會第2758號決議；此前澳洲議會也通過兩位參議員福塞特（David Fawcett）及奧尼爾（Deborah O'Neill）推出的類似動議，要求恢復聯合國大會2758號決議的原本含義，也就是