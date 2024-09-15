江蕙剛宣布復出！施孝榮台上突喊「明年封麥」　真相全場笑翻

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▲「2025民歌50高峰會最終場」宣布再加場。（圖／記者吳翊緁攝）

▲「2025民歌50高峰會最終場」明年共有4場演出。（圖／記者吳翊緁攝）

▲眾人在現場替歌迷簽名，久違的近距離互動。（圖／記者吳翊緁攝）

「2025民歌50高峰會最終場」由施孝榮領軍，將和許多歌壇好手一起在明年登台演唱，今（15）日他們搶先舉辦「歐爸歐膩見面會」，同時也有好消息傳出，原本他們預計明年開唱3場，今日再宣布加開一場，目前正在勤練體能中。而日前江蕙宣布復出，也讓人好奇，他們是否也會想要休息？眾人紛紛表示沒有封麥打算，施孝榮還笑說，自己考慮明年封麥、後年就復出，瞬間笑翻全場。今日施孝榮率領周治平、李明德、殷正洋、王中平、鄭怡、趙詠華、陳艾湄、許景淳，一起回到母校師大，舉辦民歌高峰會20年來首場見面會，不僅接受現場點歌，他們也排排坐為粉絲的海報簽名，重回年少熱血時光。為了回饋歌迷熱烈支持，今日他們更宣布加開一場，多一次演出機會和歌迷互動。施孝榮受訪時表示，因為這次是民歌50高峰會最終場，之前就在想台北唱2場到底夠不夠，觀察賣票狀況，果然歌迷都聽不夠，因此今天宣布加場。而現場眾人也覺得只有台北加場依舊不夠，狂敲碗台中、高雄場次，施孝榮笑回，「台中有很多人敲碗，很希望可以把好節目帶給大家，但希望先把台北唱好，之後到哪裡都有可能」。至於加場是否對體力造成負擔？施孝榮表示，「加一場體力不是問題，加100場比較可怕」，他們平時也都有在做體能訓練，陳艾湄透露每天都有走路習慣；周治平更說前陣子健身過度，一下子瘦太多了，考慮要補一點體重回來；李明德平常就是走路還有超慢跑；殷正洋則喜歡打羽球，基本上一個禮拜都會打4次。這次活動上也發現鄭怡瘦了許多，她透露自己減了10公斤，施孝榮今天站在她身後，甚至差點認不出來，驚呼「這是誰啊？都不看出來，還有點砰然心跳的感覺」，結果看到正臉才發現是鄭怡。記者笑虧，「難道看到正臉就不心動嗎？」鄭怡表示，「要心動30年前就心動了」，施孝榮則笑說，「目前心臟停止。」而日前江蕙正式復出，透露自己9年前發現罹癌後，不斷經歷開刀、化療的治療過程。眾人聽到後表示，之前沒有聽說此事，趙詠華則說，只知道江蕙的身體不太好，但對方都沒有多說，如今江蕙終於復出，他們都很期待。施孝榮也說，有很多封麥的藝人，像是費玉清，他也很希望對方可以復出。眾人也強調沒有封麥打算，施孝榮則笑說，「我可以明年封麥、後年復出」，趙詠華則喊，「我希望唱到85歲。」「2025民歌50高峰會最終場」日前已公布北高共三個場次，今日宣布明年1月10日加開一場台北場，施孝榮表示，看見大家的熱情支持與鼓勵，真的讓他感動不已，相信大家也跟他一樣，內心是相當不捨的，非常開心有機會台北小巨蛋能再加演一場，多了再一次的機會唱歌給大家聽，一定不會辜負歌迷期待，把握每一次演唱的機會，絕對讓所有人有最難忘的回憶。而這次「2025民歌50高峰會最終場」共有施孝榮、殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄等15位民歌唱將，將於1/10（五）、1/11（六）一天兩場、2/15（六）高雄巨蛋開唱，共有4場演出。