白委喊凍總統府預算　陳琬惠：民進黨狂打柯文哲、要回應支持者

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭收押禁見，民眾黨也發起全台宣講，昨天嘉義場由立委張啓楷主辦，號稱「爆場」。張啓楷宣講時放話提案凍結總統府預算，並呼籲藍營合作。對此，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今（15）日解釋，由於民進黨朝民眾黨跟柯文哲死裡打，對支持者當然需要給出回應。民眾黨前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天在中天《週末大報卦》節目中指出，藍白陣營在上個會期已經培養出一定的默契，同時也非常團結。針對黨內立委張啓楷邀請藍營合作凍結總統府預算，她則認為，是因為有回應支持者的需要。不過，陳琬惠也強調，總統賴清德上任後提出超過3兆元的總預算，其中有很多部分都是在野黨必須「嚴審」的，包括文宣費用超過15億元 、國防預算明年度一般預算就編列4760億，如果加上特別預算等，加起來是6470億，「你知道這個數字，你可以畫好，看那個幾個零。」陳琬惠認為，民眾黨跟國民黨還是獨立的兩個政黨，黨團也應該各自盤點攻防跟要監督的重點在哪裡，「我覺得策略要先擺出來，才能夠去跟民進黨去做有效的一個監督」。