江少慶突然傷退先下二軍觀察！鋒總：沒傷到肩膀　等待進一步檢查

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富邦悍將王牌投手江少慶在14日先發對戰樂天桃猿，僅投1.2局便因傷勢提前退場。根據球團消息，江少慶將先下二軍，等待安排進一步檢查，總教練陳金鋒表示：「初步判斷應該是胸部拉傷，並非是肩膀問題。」江少慶在首局面對4名打者，飆出2次三振並對陳晨威投出保送，隨後在2局上解決朱育賢和林智平後，對馬傑森投出1好球後，突然摸著右肩和胸部附近，表情痛苦，防護員上前觀察後，確定無法繼續奮戰，於是改由江國豪緊急接替登板。談到江少慶的傷勢情況，鋒總表示：「先將他下放二軍，因為今天剛好是禮拜日，醫院沒辦法安排檢查，球團將在週一安排他做進一步的檢查，目前看來跟跟肩膀沒有直接關係，應該是胸部位置拉傷。」江少慶在今年球季擔任投手副隊長一職，並在年度目標寫上「健康」，期望能夠健康投球；去年季末江少慶動了手肘清創手術，經歷數個月的修養復健，終於於今年8月重返一軍。本季至今，江少慶出賽3場，累計1勝1敗，合計15.1局，失4分，其中有3分責失，防禦率1.76。