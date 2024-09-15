容積率爭議延燒到高雄！遭點名核定國賓飯店　吳敦義駁：一派胡言

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，容積率的爭議延燒到高雄，高雄國賓飯店容積率超過1000%遭點名，但傳出是曾任高雄市長的前副總統吳敦義任內核定。吳敦義在臉書回擊，有不明究理者誣稱高雄國賓店容積破千是我核定的，這完全是胡言亂語、一派胡言。
吳敦義說，建築容積獎勵的核定確屬地方首長之權，高雄國賓飯店是1981年開幕營業，他於1990年6月18日至高雄服務，1998年12月25日卸任；高雄國賓決定重建是2020年的事，距他卸任高雄市長已近20年，而所謂取得1142%的容積獎勵是今年，與我當市長的時代更加遙遠，「這時的我，無官一身輕，有什麼權力核定國賓飯店容積案？這事干我底事？」
另外，也傳出遠雄建設在高雄興建的THE ONE大樓的2000多容積獎勵是吳敦義核定，吳敦義也批，歪曲事實的謊言，凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工。
吳敦義說，THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，它大約是在四年前完工，那麼施工期就長達20年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？就我的印象，建物容積獎勵辦法應1999年3月才發布施行，「那時我已不當高雄市長了，而在我當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。」
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另外，也傳出遠雄建設在高雄興建的THE ONE大樓的2000多容積獎勵是吳敦義核定，吳敦義也批，歪曲事實的謊言，凡有普通常識者皆知，政府核發的建築執照有一定期限，業主取得建照後，必須在規定期間開工、施工、完工。
吳敦義說，THE ONE如果是他當市長時取得容積獎勵，就一定是在他任內開工興建，它大約是在四年前完工，那麼施工期就長達20年以上，全世界到現在，應該還沒有一棟大樓可以蓋這麼久吧？就我的印象，建物容積獎勵辦法應1999年3月才發布施行，「那時我已不當高雄市長了，而在我當地方首長的時代，並沒有所謂的獎勵容積的權力，自然不會發生建物容積率超乎常情的爭議。」
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