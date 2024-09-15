辣妻趙岱新懷孕了！周興哲證實升格2寶爸　IG大方公開寶寶性別　

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▲周興哲證實家中添新成員，並在限動公開寶寶的性別為男孩。（圖／周興哲IG）

▲周興哲（右）和趙岱新（左）中間曾一度短暫分開，分手半年後舊情復燃重新復合。（圖／周興哲IG）

▲周興哲去年8月喜迎愛女，如今再升格為2寶爸。（圖／周興哲IG）

歌手周興哲2022年和老婆趙岱新低調登記結婚，去年（2023）8月夫妻倆喜迎愛女，正式升格為新手爸媽。昨（14）日趙岱新在社群分享美照，被粉絲發現肚子微微隆起，頻頻關心是否有了2寶。今（15）日周興哲透過經紀人證實，家中即將有新成員報到，而他也在限時動態中大方公布寶寶的性別。今日稍早周興哲的經紀人琦琦證實趙岱新懷孕喜訊，表示：「Eric（周興哲）家裡將有新成員，他感謝神帶來的禮物與恩典，沒有主動公開，因為認為是家務事，不想打擾大家，面對大家詢問也就順理成章回覆，謝謝大家的關心與祝福。」而周興哲也在IG限時動態中用英文寫下：「我和我太太今天有好消息要分享給我所有親愛的粉絲們。上帝賜福給我們另1個寶貝，這是1個男孩！我們超級興奮，很快要成為一家四口！」消息曝光後，大批粉絲與演藝圈好友也紛紛獻上祝福。事實上，周興哲和趙岱新曾在2020年短暫分手，不過很快又重新復合，2人於2022年底登記結婚，去年8月順利迎接第1個孩子，如今又有2寶報到，小倆口也即將邁向一家4口的甜蜜生活。