台維斯盃／李洋現身為「網友」曾俊欣加油　想嘗試打網球：先練壯

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▲曾俊欣在台維斯盃中對決波士尼亞一哥Damir Dzumhur，經過三盤激戰惜敗，目前雙方戰成2：2平手，將由第5點吳東霖決定中華隊能否獲勝。（圖／曾俊欣提供）

2024年台維斯盃世界一級賽事中華隊今（15）日與波士尼亞與赫塞哥維納交手，巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋驚喜現身，專程來為透過社群媒體認識的「網友」曾俊欣加油，兩人相見歡除了話家常之外，李洋也透露未來想嘗試打網球，但前提是「先把肌肉練壯一點。」李洋透露，曾俊欣在兩週前就邀請他來觀看比賽，這次終於在時間允許下成行，這是他第一次踏進現場欣賞網球。他們平時都會互相關注對方的比賽，彼此相互鼓勵，李洋表示：「退役後一直希望可以推廣運動，很開心能到現場欣賞網球比賽，替俊欣加油打氣，順便聊聊天。」談到兩人的聊天話題，李洋笑說：「剛剛在聊生日，發現我們都是獅子座，好勝心都很強。」此外，李洋透露大學時曾修過網球課，並提到自己對網球很有興趣，「雖然都是持拍運動，但兩項運動還是不太一樣，有機會也想嘗試看看，但先得把肌肉練壯一點。」台維斯盃是國家對國家之間的網球團體賽事，世界一級賽採用5點3勝制，此次「台波大戰」關鍵戰役將決定我國能否重返明年總決賽資格賽。中華隊在雙打打下第3點聽牌後，可惜曾俊欣歷經3盤激戰，以4：6、6：2、2：6敗給Damir Dzumhur，未能順利搶下第4點，目前雙方形成2：2平手局面，中華隊的希望全部落在第5點吳東霖身上。