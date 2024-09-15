剛買不到一個月！紡織廠光明處分台積電股票100張、虧損約29萬元

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台積電12日除息4元，連續第六次上演秒填息行情，老牌紡織廠宜進集團公告，旗下2家公司累積處分台積電達350張，處分利益約691.5萬元；但同為宜進集團旗下的子公司光明則公告賣台積電100張、處分損失近30萬元。宜進集團公告，從今年6月30日到9月12日期間，旗下宜進公司處分台積電150張、均價約948.65元，旗下另一家億東光司處分台積電200張、均價約930.91元，兩家公司交易總金額約新台幣3.28億元，處分利益約新台幣691.5萬元，處分目的為提高資金運用效益。不過同集團另一家公司就沒有這麼好運，紡織廠光明也在12日公告，從7月22日至9月12日期間，處分台積電100張、均價為931.46元，交易總金額為新台幣9314.6萬元，處分損失約新台幣29.69萬元。光明表示，此次處分行為純屬理財投資考量，目的是調整公司資產結構，優化理財投資策略。處分後，光明累積持有台積電股票數量僅剩10張，持股金額約910萬元，占公司總資產比例為0.33%。光明先前在7月18日至8月27日，總共投下新台幣8467萬元，以每股平均價格新台幣940.78元，累積敲進台積電90張。光明當時重押台積電，公司表示，目的純粹為理財投資。而針對光明不到一個月就出脫台積電股票，帳面損失達新台幣29.69萬元，不過台積電除息每股配發4元，業界預估，股息還是會入袋，應該還是順利解套。宜進董事長詹正田曾擔任紡拓會董事長，在國內紡織業界輩份高，且投資眼光精準。宜進從2020年元旦起，將旗下台南廠的加工絲部門停產，等同宣告全面退出紡纖品生產，轉型包租公，不僅投資房地產，還與遠雄合作開發廠辦案，這幾年在不動產交易方面大賺。