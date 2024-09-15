疫後出國潮！今年出境搜尋量翻2倍　旅遊網：日韓港泰城市居前5名

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本位居台灣旅客出境搜尋榜單冠軍，可以探索歷史悠久的寺廟、享受世界等級的購物，並且體驗充滿活力的夜生活。（圖／Agoda提供）

▲首爾作為台灣旅客出境搜索榜單亞軍，以其豐富的歷史、文化地標與時尚區域聞名。（圖／Agoda提供）

▲大阪位居台灣旅客出境搜尋榜單季軍，是以美食場景與歷史遺址聞名。（圖／Agoda提供）

▲出境排行榜。（圖／Agoda提供）

▲曼谷作為泰國首都，以其充滿活力的街頭生活與文化地標聞名。（圖／Agoda提供）

中秋節假期到來，不少民眾都已準備履行出國計畫。旅遊平台Agoda調查，今年出境搜尋量增加將近2倍，台灣旅客最常搜尋的出境目的地為東京、首爾、大阪、香港、曼谷。Agoda區域副總裁Jun Dong表示，中秋節是家庭團聚與慶祝的時刻，也是台灣重要的節日之一，國際旅遊搜尋量增加表示越來越多台灣旅客也在考慮在中秋節時出國。根據調查顯示，鄰近中秋節期間，台灣旅客在Agoda上搜尋最多的五個國際目的地，依序包括東京、首爾、大阪、香港、曼谷。Agoda指出，東京作為日本繁忙的政經重鎮，提供傳統與現代的吸引能量，遊客可以探索歷史悠久的寺廟、享受世界等級的購物，並且體驗充滿活力的夜生活。Agoda表示，首爾作為韓國的首都，以其豐富的歷史、文化地標與時尚區域聞名，旅客可以參觀景福宮或逛明洞購物，並且享用道地美食。Agoda說明，大阪是以美食場景與歷史遺址聞名，也是台灣旅客的最常去的地方之一。亮點包括大阪城、環球影城與繁忙的道頓堀區。Agoda提到，香港是以天際線、購物與美食著稱，提供充滿活力的都市體驗，遊客可以探索太平山頂與逛尖沙咀購物，或在當地港式飲茶享用點心。Agoda表示，作為泰國首都的曼谷，以其充滿活力的街頭生活與文化地標聞名，旅客可以參觀大皇宮與逛周末市場，或僅享受城市的繁忙夜生活。