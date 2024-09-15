小鬼黃鴻升過世4年　好友KID曬MV圖吐無盡思念：永遠的小隊長

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▲KID（右）因為節目《綜藝玩很大》和小鬼（左）結為好友。（圖／IG aes_alien）

藝人小鬼（黃鴻升）2020年9月16日因心因性休克不幸去世，享年36歲，震驚演藝圈。好友KID（林柏昇）和小鬼合作《綜藝玩很大》熟識，更在小鬼去世後，完成承諾過的《我不是空笑夢》MV，KID今（15）日發文附上MV封面圖，吐露思念小鬼之情，「謝謝永遠的小隊長。」KID今發文，附上《我不是空笑夢》MV封面圖，「四年前拍了一個我是主角，達哥（坤達）是配角的MV，謝謝永遠的小隊長！ 今天再來給他聽666遍。」KID曾答應小鬼要幫忙拍《我不是空笑夢》MV，小鬼驟逝後，他熬夜剪輯完成願望，MV中內容一開頭就是KID與小鬼的對話訊息，兩人相約著睡醒再來討論，殊不知這影片卻沒有一起完成的機會。小鬼即將逝世4周年，生前好人緣的他，不少演藝圈好友都無盡思念，Junior韓宜邦今也發文，帶著小鬼最愛喝的可樂到花葬墓地探視，並且報告近況ㄤ「今年你有個正式的二嫂了，跟你報告一下。然後，依然想你。」Junior除了不定期到小鬼墓園外，在今年登記結婚時，特別帶小鬼生前創作的公仔「Alien666」，希望生命重要的時候有小鬼在，林萱瑜事後受訪時也爆料，Junior當天連結婚證書都忘了帶，唯一不忘記就是小鬼假仔。