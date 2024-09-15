味全龍主力同月當爸！郭天信請假陪產　張政禹笑稱：休賽沒娛樂了

味全龍主力同月當爸！台北大巨蛋今（15）日進行中信兄弟、味全龍的「龍象大戰」第2戰，不過主力外野手郭天信卻請假缺席，原因是兒子即將出生，因此回到台南陪產。而他的隊友張政禹，則是提前在9月10日就升格為新手爸爸，賽前受訪時也透露當下感動情緒，並笑稱之後休賽季可能沒有太多娛樂了，因為要幫忙帶小孩了。
郭天信請假陪產 張政禹談感想
兄弟和味全系列賽首戰相當白熱化，雙方一路緊咬比分，直到最後兄弟才靠著高宇杰的安打超前，以3：2收下勝利。外野手郭天信全場4打數敲出1安打，並跑回1分，不過今日卻沒有出席賽前練習，球團表示，因為郭天信的兒子「肉包」即將出生，因此接到老婆通知後，就在昨（14）日賽後向球隊請假，回到台南陪產。
而比郭天信提早一點當爸的張政禹，接受訪問，談到小孩出生當下的心情，表示：「看到兒子的瞬間，那一刻才真正感受到成為父親的感覺，責任感也中了一點。」他笑說，可能自己哭點比較高，所以沒有哭，而且不知道要哭什麼。
張政禹表示，孩子出生當天下午就直接開車返回天母，並進入球場準備比賽，並解釋道：「因為兩邊同樣都很重要。」最後，他則開玩笑說道：「之後休賽季快到了，可能也沒有太多娛樂，要趕快回去帶小孩了。」
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兄弟和味全系列賽首戰相當白熱化，雙方一路緊咬比分，直到最後兄弟才靠著高宇杰的安打超前，以3：2收下勝利。外野手郭天信全場4打數敲出1安打，並跑回1分，不過今日卻沒有出席賽前練習，球團表示，因為郭天信的兒子「肉包」即將出生，因此接到老婆通知後，就在昨（14）日賽後向球隊請假，回到台南陪產。
而比郭天信提早一點當爸的張政禹，接受訪問，談到小孩出生當下的心情，表示：「看到兒子的瞬間，那一刻才真正感受到成為父親的感覺，責任感也中了一點。」他笑說，可能自己哭點比較高，所以沒有哭，而且不知道要哭什麼。
張政禹表示，孩子出生當天下午就直接開車返回天母，並進入球場準備比賽，並解釋道：「因為兩邊同樣都很重要。」最後，他則開玩笑說道：「之後休賽季快到了，可能也沒有太多娛樂，要趕快回去帶小孩了。」