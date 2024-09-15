睽違四年 凡星樂團再辦「以愛之名·閃耀凡星」音樂會

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▲熱愛生命文教基金會凡星樂團小朋友，在舞台上盡情展現才藝與自信，勇敢追夢。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.15)

▲基金會輔導的偏鄉學校—南投信義鄉豐丘國小及和平區德芙蘭小朋友，也在音樂會上展現原鄉歌舞。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.15)

▲凡星樂團今日舉行「以愛之名·閃耀凡星」音樂會，吸引滿場觀眾聆賞。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.15)

受疫情影響睽違四年，財團法人熱愛生命文教基金會「凡星樂團」， 15 日重返台中市大墩文化中心舉辦「以愛之名．閃耀凡星」音樂會，吸引滿場觀眾聆賞。基金會執行長方嘉綺表示，音樂會是提供凡星小孩展現才藝舞台，讓社會大眾看到他們的努力，也讓愛藉由音樂舞蹈傳遞出去。這場音樂會是由基金會主辦，台中至善扶輪社協辦，AmCham Taichung 台中市美國商會贊助。台中至善扶輪社成立以來，秉持著「以善為本，服務社群」的核心價值觀， 致力推動社會公益事業，透過各項志願服務和公益活動，積極關懷社會中的弱勢家庭，為社會發展盡一份心力，兩單位首次合作，希望可以集結善的力量，幫助更多需要幫助的人，發揮善的循環。多年來從未缺席的 AmCham Taichung 台中市美國商會，今年仍持續參與、支持著基金會音樂成果展的辦理，目的就是期待可以讓弱勢家庭的孩子有舞台演出機會，展現學習成果同時更能從中獲得成就感與自信心。這次音樂會主打溫馨懷舊風，樂團除了演奏耳熟能詳的經典英文曲目「美麗星期天」等，也融入「愛情限時批」等多首台灣流行歌曲，期待藉由豐富音樂能量與聽眾產生共鳴。音樂會中最大亮點，是基金會長期服務的偏鄉學校—南投信義鄉豐丘國小及和平區德芙蘭小朋友，也帶來精彩原鄉舞蹈演出，贏得滿堂彩!財團法人熱愛生命文教基金會創辦至今已有 24 年，基金會推動的主軸「凡星計畫」，8 年來除了執行弱勢家庭孩童品格教育、職場體驗，也提供孩子們音樂技能、藝術等相關課程。平時經由基金會的輔導及聘請專業的音樂師資，讓孩子都能參加音樂才藝訓練課程，並在各項音樂才藝訓練課程中，發掘出自己的音樂天賦，組成一支令人驚豔的「凡星樂團」，每年透過環島公益巡演音樂會，讓凡星之子訓練自信及表演力的同時，也能為社會大眾帶來音樂饗宴。今年暑假凡星樂團已走訪全台 9 間榮民之家及關懷據點，帶給爺爺奶奶們無限歡樂。凡星樂團成員年紀最小從小學四年級一直到大學，表演樂器種類多元，有薩克斯風、烏克麗麗、口 風琴、木箱鼓、吉他、爵士鼓等，演出時部分環節還會搭配動感的舞蹈。今日演出的音樂會，就有大合奏的民歌組曲，也有雙吉他搭配木箱鼓的清新曲目，內容豐富又多元。基金會執行長方嘉綺表示，「凡星計畫」就是針對這樣的個案而設計，希望透過技能訓練開啟幼小心靈的夢想，期待孩子們可以珍惜資源，留下美好回憶後，在往後的日子裡 也能持續惜福感恩並回饋社會，勇敢追夢。