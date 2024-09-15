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阿諾遭製作人揉胸　親見女企劃「跨坐攝影大哥熱舞」：我沒有勇氣

記者李欣容／台北報導

▲阿諾在節目上分享剛出道時被性騷，還親眼見到女企劃輸掉遊戲，跨坐在攝影大哥身上熱舞。（圖／翻攝自阿諾臉書）
▲阿諾在節目上分享剛出道時被性騷，還親眼見到女企劃輸掉遊戲，跨坐在攝影大哥身上熱舞。（圖／翻攝自阿諾臉書）
女星阿諾在節目《小明星大跟班》中分享剛出道時曾經被製作人揉胸性騷擾的經過，她過去就曾在《單身行不行》中聊過這件事，透露當時被製作人叫去房間跟大家一起玩遊戲，親眼見到女企劃輸了，因此跨坐在攝影師身上熱舞，讓她又害怕又傻眼。

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阿諾親見女企劃跨坐熱舞　被性騷不敢說

阿諾在節目上分享剛出道時曾被性騷的經歷，當時接到外景節目主持，想藉此磨練自己，沒想到遇到豬哥製作人，以培養默契為由要她跟大家一起玩遊戲，阿諾說，「我看到女企劃輸了，就跨坐在攝影大哥身上，跳舞。」她馬上說不會玩遊戲躲回自己房間。

但每一次只要出外景，該製作人就會藉機要進她房間，每次都說要培養默契，牽她手又拍她屁股，最後甚至要求她玩國王遊戲，把手伸進她的內衣裡面捏她胸部，讓她當下傻住，「我那整車都是男生，我不敢講話，我就『哦』，能怎樣！我輸了願賭服輸，我當下是傻了，也不知道多久，最後我就說夠了，就縮在旁邊。」

▲阿諾親眼看見女企劃輸了遊戲，在攝影師身上跳舞。（圖／翻攝自YouTube東風衛視）
▲阿諾見女企劃輸了遊戲，在攝影師身上跳舞。（圖／翻攝自YouTube東風衛視）
阿諾沒勇氣告訴家人　哥安慰要懂求救

回台北後她也不敢告訴男友，自己把這件事吞下去，主持人問她怎麼沒揭發這件事，阿諾說，「我不知道怎麼說出口，我也不知道為什麼沒有勇氣，後來有天我哥在開車時他又在講我說，這樣起起伏伏都不會成功，就是因為沒毅力，之前男友也說我是草莓族，我就受不了，就說是有原因的，才把這件事講出來。」

阿諾哥哥聽到當下沒有反應，可能也覺得震驚，後來哥哥告訴她，只要有男生讓她不舒服，都要講出來，他一定會保護她，阿諾說，「他說有任何委屈的事要求救，他能幫我什麼他不確定，但我一定要會求救。

▲《小明星大跟班》阿諾（圖／中天綜合台提供）
▲阿諾在《小明星大跟班》中訴說剛出道的痛苦經歷。（圖／中天綜合台提供）

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