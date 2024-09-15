《天蠶變》大俠徐少強驚傳月初食道癌病逝北京　享壽73歲

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▲徐少強（左起）、徐穎堃與徐偉棟，近年曾經開心合照。（圖／摘自IG）

▲顧冠忠在《天蠶變》原男主角搞失蹤的情況下，頂替成為新的男主角。（圖／摘自HKMDB）

▲邵氏搶拍電影版《天蠶變》搶票房，台灣曾經開出紅盤，（圖／摘自HKMDB）

▲雪梨曾和徐少強有過一段深受外界矚目的戀情。（圖／摘自HKMDB）

▲《天蠶變》的雲飛揚，始終是徐少強的藝人生涯中最具代表性的角色。（圖／摘自HKMDB）

曾以港劇《天蠶變》引起收視熱潮和話題的資深「大俠」徐少強，驚傳本月1日已在北京因食道癌去世，享壽73歲。出身邵氏訓練班的他，在電影圈打滾多年都只能扮演配角，卻因在《天蠶變》扮演大俠雲飛揚而揚眉吐氣，卻在正要大紅時，突然被挑唆和電視台鬧不和，《天蠶變》製作單位索性安排由同樣在邵氏苦熬多年的顧冠忠接替他演雲飛揚，成為香港電視史上至今仍為人津津樂道的故事。徐少強的女兒徐穎堃在社群網站上發布了張學友的歌曲〈你是我今生唯一傳奇〉，似有紀念父親之意，她接受香港媒體求證的電話時，表示感謝各方關心，希望大家給他們家人一些空間來處理。她的哥哥徐偉棟也表示已經和家人一起在處理中，早先徐偉棟於馬來西亞拍攝劇集《無懼》，全程非常敬業，沒有因為家裡的事情而影響進度，因此外界那時還無法察覺到他的父親身體已經有很嚴重的狀況。從影過程中有大半時光都在拍武俠片的徐少強，當過武行、身手矯健，常常在邵氏的武俠電影裡露臉，然而當年的男主角多半是狄龍、爾冬陞等，他沒有辦法在大銀幕登上一線，卻在小螢幕的世界裡找到自己的一片天。1979年在麗的電視台播映的《天蠶變》，徐少強扮演從小在武當擔任雜役、備受欺凌的雲飛揚，卻在夜間有神祕人傳授武功，後來不只練成舉世無敵的「天蠶神功」、成了一代大俠，也和無敵門的千金獨孤鳳、師妹倫婉兒、情敵傅玉書的妹妹傅香君等接連產生感情糾葛。《天蠶變》讓傳統收視弱勢的麗的開出亮眼數字，讓向來獨大的TVB緊急召集台內眾大牌，趕拍同樣也是古裝武俠劇的《楚留香》來反制，最後兩齣戲在香港都成為觀眾心目中的經典，也先後來台播映創造熱烈收視與話題。然而不同於鄭少秋在《楚留香》從頭演到尾，徐少強在《天蠶變》情節進入雲飛揚練成「天蠶神功」被大繭包住、即將破繭而出的高潮時，他就在旁人慫恿下和麗的唱反調、搞失蹤。麗的在重要關頭找不到最重要的男主角，斷然決定放棄徐少強，找顧冠忠接手，劇情則安排雲飛揚破繭而出、長相也大改變，雖然觀眾反應不是徐少強看不習慣，但徐少強因此本該能夠站上大牌位置，卻終究功虧一簣。日後播出《天蠶變》的華視打鐵趁熱，拍了台灣自製的續集《天蠶再變》，主打的雲飛揚也不是徐少強，而是顧冠忠，讓他打開了台灣的市場。徐少強的老東家邵氏商業頭腦一流，雖然多年沒捧他當男一，眼看《天蠶變》在台當紅，趁華視還沒播畢之前，火速拍攝電影版，號稱「大結局搶先看」，召回徐少強再扮雲飛揚，趕在9月熱檔在台上映，首日還曾刷新國片上映第一天北市最高票房紀錄。除了曾經在事業上鬧過「臨陣消失」的風波，徐少強另一個弱點是感情，他因為拍電影和年輕貌美的雪梨擦出火花，雪梨和姊姊米雪都是香江演藝圈的知名女星，本來各方也沒覺得有什麼不對，不料徐少強爆出其實早有妻兒，雪梨成了第三者，登時對他的形象造成打擊。雪梨後來為他生了徐偉棟與徐穎堃這一雙子女，仍是以分手收場。雖然兄妹都是跟著媽媽生活，卻也沒與父親徹底斷絕關係，前幾年徐穎堃還發布了和父親、哥哥的開心合照，但徐少強之後還有婚姻，也還又生了小孩。撇開感情上的爭議，徐少強最被人稱道的是合作起來態度很好，也因此在兩岸三地華人區，都一直有戲可拍，從大俠演到大反派，並沒有怎麼被定型。然而在他的一生中，《天蠶變》的雲飛揚，始終是最能代表他的角色。