徐少強病逝！《蘇乞兒》被周星馳打成一坨灰煙　粉絲哭：一路好走

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▲徐少強（左起）和女兒徐穎堃、兒子徐偉棟，近年曾經開心合照。（圖／摘自IG）

武打明星徐少強今（15）日傳出過世消息，享年73歲，資深電影人田啟文（田雞）證實，徐少強9月初因食道癌在北京病逝，徐少強在80年代是知名武打演員，曾參與演出《武狀元蘇乞兒》，在戲中飾演最強反派「趙無極」，和演「蘇乞兒」的周星馳有精彩的對手戲，戲中周星馳必須練成降龍18掌才能打敗他，徐少強也因「趙無極」一角聲名大噪。徐少強因食道癌病逝，享年73歲，死訊一出讓許多影迷傷心不已，微博一片哀嚎，「太突然了吧，老戲骨港星一個個離開了」、「徐少強真的是知名反派演員了」、「太傷心了伴隨80年代的巨星們」、「龍婆走了，尹仲也走了」。徐少強因《武狀元蘇乞兒》走紅，劇中他飾演最強反派「趙無極」，和周星馳有精采對手戲，兩人和張敏飾演的「如霜」有感情戲，劇中張敏要求周星馳要考取狀元才接受追求，最後卻被徐少強抓走，周星馳前去救人，兩人展開精彩的武打對手戲，最後周星馳靠著降龍18掌的最後一掌，讓徐少強瞬間成為一坨「灰煙」死亡。如同戲中，徐少強人生的最後一哩路在家人的陪伴下走完，徐少強的女兒徐穎堃在社群網站上發布了張學友的歌曲《你是我今生唯一傳奇》，似有紀念父親之意，她接受香港媒體求證的電話時，表示感謝各方關心，希望大家給他們家人一些空間來處理。