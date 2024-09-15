香港羽球公開賽15日戰況！安賽龍再拚冠軍　賽程與轉播資訊一次看

2024香港羽球公開賽今（15）日上演決賽戲碼，中國好手雷蘭曦闖進超級500系列香港公開賽男單決賽，今將與兩屆奧運金牌、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）爭冠，雷蘭曦先禮後兵說安賽龍：「他完全沒有弱點。」世界排名第2的安賽龍周六（14日）再顯「球王」本色，以直落2局氣走印尼名將金廷（Anthony Ginting），首次打入香港公開賽決賽，這次他將爭取生涯香港賽首冠。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
今日男單、女單冠軍戰則由3號種子中國的韓悅迎擊印尼的P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma WARDANI），P·K·瓦爾達尼在台北公開賽以及香港賽，對戰戴資穎，都因為小戴身上有傷，不幸落敗。
不過P·K·瓦爾達尼的確很有威力，移動速度快，反應能力強，但戴資穎只能靠「一條腿」打球，反應還是比較慢。中國名將韓悅今天則是以21:18、21:7直落二拿到冠軍。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：17:40 雷蘭曦 出戰 V·阿薩爾森(安賽龍）
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
即時比分：請看這
即時成績：請看這
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香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
今日男單、女單冠軍戰則由3號種子中國的韓悅迎擊印尼的P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma WARDANI），P·K·瓦爾達尼在台北公開賽以及香港賽，對戰戴資穎，都因為小戴身上有傷，不幸落敗。
不過P·K·瓦爾達尼的確很有威力，移動速度快，反應能力強，但戴資穎只能靠「一條腿」打球，反應還是比較慢。中國名將韓悅今天則是以21:18、21:7直落二拿到冠軍。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：17:40 雷蘭曦 出戰 V·阿薩爾森(安賽龍）
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
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