舒華聽BIGBANG經典竟一臉想睡　雨琦暖幫卡歌主動問：想聽什麼？

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▲雨琦（右）問舒華（中）想聽什麼歌，舒華指定要聽BABY MONSTER。（圖／WEVERSE）

▲雨琦（右）私下非常照顧舒華（左）。（圖／(G)I-DLE）

(G)I-DLE成員經常會開啟直播和粉絲進行互動，成員們總是吵吵鬧鬧，感情非常好。昨（15）日輪到成員MINNIE、雨琦、舒華一起開直播，期間她們播放了許多KPOP歌曲，其中在播到BIGBANG的經典歌曲《一天一天》時，舒華卻沒什麼反應，接著被問想什麼歌時？她指定想聽女團的歌曲。直播中在播到BIGBANG的《一天一天》時，MINNIE和雨琦興奮跟唱，舒華則是安靜地看向前方的螢幕讀留言，細心的雨琦發現她無聊，於是把MINNIE手上的平板電腦拿過來，以舒華睏了為由想要換歌曲，正唱得開心的MINNIE氣得抗議：「為什麼要換！不是唱得很開心嗎？」，雨琦則表示：「只有我們兩個在開心啊，舒華很無聊。」雖然舒華否認還自稱很開心，但在聽到雨琦問她想聽什麼歌時，舒華立刻說要想聽女團BABY MONSTER的《SHEESH》。事實上舒華一直都是個「超級女團粉」，只要是熱門女團出新歌，舉凡aespa、LE SSERAFIM、IVE等團體，舒華幾乎都會準時收聽，在節目上被問到憧憬的藝人時，其他成員的答案都是前輩，唯有舒華答道：「新出的女團！」表示即便是後輩，也很景仰、崇拜她們。因此看得出舒華偏愛女團、對男團比較沒有關心。而直播片段流出後，粉絲們也注意到雨琦真的很照顧舒華，直播時每當播放到舒華不熟悉的歌曲時，她發現舒華沒有跟著熱絡起來，就會播一小段就換掉，也會詢問舒華想聽什麼歌，讓粉絲直呼雨琦很細心、兩人感情一定很好。