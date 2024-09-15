第14屆大專生洄游農村競賽　金獎得主東華大學團隊抱走獎金15萬元

農業部主辦的14屆大專生洄游農村競賽今（15）日迎來成果發表會暨頒獎典禮，23個北中南不同大學學生組成的團隊，歷經2個月的駐村深入在地創生事務，最終是由東華大學藝術與設計系學生組成的「木玉石光團隊」榮獲金獎與新台幣15萬元的獎金。
農業部表示，台北流行音樂中心文化館今日辦理第14屆大專生洄游農村競賽成果發表會暨頒獎典禮」，國立東華大學藝術與設計系學生組成的「木玉石光團隊」榮獲金獎、新台幣15 萬元的獎金，還有朝陽科技大學視覺傳達設計系學生組成的「旭日東升」、屏東科技大學農企業管理系學生組成的「塭ㄟ郎」獲得銀獎，再來則是聯合大學文化創意與行銷學系學生組成的「遊嘍西酷」、高雄科技大學文化創意產業系學生組成的「黃金芭娜娜」、東海大學景觀系學生組成的「螢縈東犬」奪得銅獎。
副總統蕭美琴特地到場頒獎並且巡禮各個團隊展攤，瞭解各隊豐碩成果。她也表示，約有7000人報名參加大專生洄游農村競賽，也為農村帶來不同的創意與視角，激發無限的可能，而且台灣農村不僅是發展的歷史與文化根源，更是代表糧食安全、維持島嶼生態平衡與永續發展的重要關鍵，透過政府、社區、農村夥伴、大專生的共同協力，持續注入新的活力與希望，並且創造新的工作機會，帶來世代傳承價值，參與本屆競賽的更有日本、馬來西亞、印度、印尼、泰國、越南、巴基斯坦、貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福、尼維斯聯邦等的外籍學生。
農業部指出，中正大學地球與環境學系「蚓密菇俠」、屏東科技大學熱帶農業暨國際系「Puro earth」獲得今年特別設立「國際洄游獎」，每個團隊都是扣合農村發展當下所面臨的問題，在地共同思考可持續性發展的解決方案，成果相當豐碩，持續深化外交國際友好關係，而且為了鼓勵指導老師、合作場域、相關協力人員共同推動計畫，特別增加「最佳指導」、「最佳合作」、「最佳陪伴」等獎項，感謝信義房屋提供獎金，展現農村共好、共榮之精神。
農業部提到，大專生洄游農村競賽只是起點，為了延續學生創意發想，還會辦理青年回鄉行動獎勵計畫，參與者須是年滿18歲至24歲青年，入選者最長3年的每年可獲最高獎金80萬元，114年度計畫徵件直至10月1日中午12時止，歡迎有志青年踴躍報名參加，詳情皆已刊登在農村水保署官網。
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副總統蕭美琴特地到場頒獎並且巡禮各個團隊展攤，瞭解各隊豐碩成果。她也表示，約有7000人報名參加大專生洄游農村競賽，也為農村帶來不同的創意與視角，激發無限的可能，而且台灣農村不僅是發展的歷史與文化根源，更是代表糧食安全、維持島嶼生態平衡與永續發展的重要關鍵，透過政府、社區、農村夥伴、大專生的共同協力，持續注入新的活力與希望，並且創造新的工作機會，帶來世代傳承價值，參與本屆競賽的更有日本、馬來西亞、印度、印尼、泰國、越南、巴基斯坦、貝里斯、聖露西亞、聖克里斯多福、尼維斯聯邦等的外籍學生。
農業部指出，中正大學地球與環境學系「蚓密菇俠」、屏東科技大學熱帶農業暨國際系「Puro earth」獲得今年特別設立「國際洄游獎」，每個團隊都是扣合農村發展當下所面臨的問題，在地共同思考可持續性發展的解決方案，成果相當豐碩，持續深化外交國際友好關係，而且為了鼓勵指導老師、合作場域、相關協力人員共同推動計畫，特別增加「最佳指導」、「最佳合作」、「最佳陪伴」等獎項，感謝信義房屋提供獎金，展現農村共好、共榮之精神。
農業部提到，大專生洄游農村競賽只是起點，為了延續學生創意發想，還會辦理青年回鄉行動獎勵計畫，參與者須是年滿18歲至24歲青年，入選者最長3年的每年可獲最高獎金80萬元，114年度計畫徵件直至10月1日中午12時止，歡迎有志青年踴躍報名參加，詳情皆已刊登在農村水保署官網。