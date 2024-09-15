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大潤發「50倍」蛋黃酥太狂！Pan Piano開箱對比　外國人也嚇壞了

記者潘毅／綜合報導

▲日前賣場大潤發開賣「50倍大」的巨無霸蛋黃酥，而台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」也在昨（14）日拍片開箱。（圖／翻攝YT@Pan Piano）
▲日前賣場大潤發開賣「50倍大」的巨無霸蛋黃酥，而台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」也在昨（14）日拍片開箱。（圖／翻攝YT@Pan Piano）
中秋節蛋黃酥之戰正式展開！日前賣場大潤發開賣「50倍大」的巨無霸蛋黃酥，而台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」也在昨（14）日拍片開箱，實測這個巨物與一般蛋黃酥大小差異，影片過不到一天就吸引超過8萬名來自世界各國的網友紛紛留言：「這是此生看過最巨大的月餅」。

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擁有370萬訂閱者的台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」，小P平時常常Cos成動漫角色，特化性感特徵，並開始演奏起主題曲，這也讓她吸引了大批來自各國的紳士觀眾。昨（14）日晚間小P也上了新的影片，內容也相當應景，小P身穿粉色中空性感旗袍，並開箱大潤發販售的「放大50倍」的巨無霸蛋黃酥，切開之後發現內部的蛋黃數量相當驚人，小P用叉子試吃了一口後也比出大大的讚。

▲小P購入50倍大蛋黃酥開箱，讓這款巨物被國外網友看見。（圖／翻攝YT@Pan Piano）
▲小P購入50倍大蛋黃酥開箱，讓這款巨物被國外網友看見。（圖／翻攝YT@Pan Piano）
後來小P又切開一顆正常大小的蛋黃酥，將兩者進行對比，讓許多來自世界各國的網友大開眼見，紛紛驚呼「那是我見過的最大的月餅（mooncake）」、「中秋快樂，這個蛋黃酥也太大」、「看起來真的很好吃」、「切開後我嚇到了，那麽大顆的外皮厚度可以做到和小月餅一樣，而且滿滿的餡料超棒的」。

事實上，這款「50倍大」的巨無霸蛋黃酥，大小跟一個8吋蛋糕差不多，一顆要花上約4小時製作時間。內餡選用屏東紅土鹹鴨蛋，加上台灣紅豆減糖配方，並在巨大亮澤外皮撒上芝麻，整顆重量高達3.7公斤，內餡用掉53顆鹹蛋黃，單顆預購價2200元，原價則是2500元。

▲大潤發推出巨無霸蛋黃酥。（圖／記者黃韻文攝）
▲大潤發推出巨無霸蛋黃酥。（圖／記者黃韻文攝）

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