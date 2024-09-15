暴雨炸台中！昨逾十處淹水　盧市府曝「處理現況」：分期分區改善

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▲台中市政府公布今日緊急處理現況及規劃，特別提醒民眾，部分地面仍濕滑，慎防滑倒。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府表示，受極端氣候影響，超越原設計排雨量，故導致多處積淹水，未來將邀集相關單位會勘，並研擬改善。（圖／台中市政府提供）

台中市昨（14）日下午對流旺盛，降下急暴雨，導致逾十處出現淹水狀況，盧市府今（15）日表示，「受極端氣候影響，昨日市、屯區出現局部強降雨，且部分區域時雨量逾70mm，導致排水不及，目前淹水均已消退，未來將因應強降雨，提升保護標準，分期、分區改善。」據市府統計，昨日一共逾十處淹水，包括南區「1處地下道」；西區「建國路1號前」、「三民路民生路口」、「柳川西路民生路口」；東區「自由路四段235巷」、「和平街」、「精武路113巷」；南區「大慶街98巷」；烏日「環中路六段」、「太平中山路三段」等。預計於十甲路218巷路口側溝增設連接管，銜接十甲路雨水下水道，但由於目前有台電管障，已積極協調台電管遷，待完成再進場埋設，周邊巷道內淹水部份，將進行側溝改善。擬施作側溝截流，正請管線單位改管遷移，以利後續施工。此次警報器有發揮作用，後續邀集相關單位會勘研議改善。今下午4時雨勢減緩後，積水已退去，目前公車可順利停靠月台，提醒民眾於候車時注意行走安全，避免雨天地面溼滑跌倒。關於此次淹水為何如此嚴重？市府解釋，區域排水、排水溝排雨量，是依據環境進行計算，但近期近期極端氣候影響，瞬間雨量遠高於過去的年平均雨量，造成短時間宣洩不及淹水狀況，針對此次積淹水區，市府後續將邀集相關單位會勘，並研議改善。至於順時降雨量超過設計標準多少？市府則回應，「今日放假，無法查詢。」