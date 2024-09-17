一片歌手出道4年後消失！淪為JYP停車場管理員　最終結局超驚人

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▲任蔡言當時在《看見你的聲音》表現讓全場震驚。（圖／Mnet TV YouTube）

韓國綜藝節目《看見你的聲音》是給「音痴」表演的舞台，不過其實裡面隱藏了不少有實力的參賽者，其中第5季就有一名選手令人印象深刻，他就是任蔡言（임채언，又譯林采彥、任彩恩），當時他出場時馬上被藝人認出是JYP娛樂的停車場管理員，不過其實他曾在2014年曾發過單曲，只是宣傳期過後就沒有表演邀約，為了生計他只好到保全公司上班，但他始終沒有放棄夢想，果然他出色的嗓音在那次演出後，再度被世人看見，也被經紀公司簽下再發單曲。任蔡言2018年參加《看見你的聲音》節目錄製，當時已經解散的WONDER GIRLS團員宥斌馬上認出對方是JYP停車場管理員，「他昨天還幫我停車耶，我每天都會見到他啊」。不過他一開口，猶如實力派歌手朴孝信一般的磁性嗓音，瞬間讓全場震驚，隨後他透露，其實自己2014年曾發行過單曲〈憂鬱的習慣〉（Depressing Habit），當時其實也上過許多音樂節目宣傳，不過在那之後都沒有表演邀約，只好暫時將歌唱夢想擱置。任蔡言為了生計，決定到保全公司上班，恰巧的是，他剛好被分配到JYP的停車場，每天替歌手藝人停車，但即使現實如此諷刺，他仍沒有放棄歌唱，每天依舊努力練習。果然他在《看見你的聲音》演唱朴孝信的〈雪之花〉，隨即讓全場紛紛發出感嘆的聲音，許多網友表示，「比好多歌手唱得還好，希望有其他公司願意簽下他」、「希望有更多人可以聽到他美妙的歌聲」、「JYP停車場管理員，這個工作對他來說好殘忍」、「聽了直接起雞皮疙瘩。」這次任蔡言上節目掀起不少討論，事後任蔡言很快就宣布要發表新歌的好消息，但其實他被經紀公司簽下，是《看見你的聲音》主持人金鍾國幫忙牽線的，金鍾國向經紀公司推薦任蔡言，讓他有機會再度以「歌手任蔡言」身分出現在大眾眼前，而當時簽下他的公司正是Million Market，很快地他也在同年發表多首單曲。從任蔡言的IG和YouTube也可以看出來，他從未放棄歌唱，即使2019年後表演邀約又逐漸減少，不過他仍頻頻將自己COVER其他歌手的影片分享給粉絲觀看，也經常分享自己的生活，期待他之後可以有不同的發展，繼續在演藝之路發光發熱。