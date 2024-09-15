徐若熙大巨蛋飆158公里火球！追平中職本土紀錄　加入曾峻岳行列

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▲富邦悍將後援投手曾峻岳，在今年4月19日後援登板時，飆出個人新高的158公里球速，寫下中職新紀錄。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.12）

味全龍本土王牌投手「龍之子」徐若熙，今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟，前4局都沒有失分。更重要的是，徐若熙本場先發面對中信，前2個半局中，雖然有被增頌恩敲出安打，但持續飆出150公里以上的火球，將兄弟打線守在得點圈之前。來到3局上，徐若熙似乎完成暖機，全力開催球速，在抓下2出局後，。值得一提的是，157公里的速球，是出現在2020年中職二軍的總冠軍賽G3上。而中職最快球速紀錄，則是由富邦洋投富藍戈的161公里所保持，在2022年賽季所寫下，目前尚沒有人能夠超越。