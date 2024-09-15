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徐若熙大巨蛋飆158公里火球！追平中職本土紀錄　加入曾峻岳行列

記者林之越/台北報導

▲味全龍本土王牌投手「龍之子」徐若熙，在台北大巨蛋交手中信兄弟，飆出個人最速158公里火球，追平中職本土投手紀錄。（圖／林柏年攝）
▲味全龍本土王牌投手「龍之子」徐若熙，在台北大巨蛋交手中信兄弟，飆出個人最速158公里火球，追平中職本土投手紀錄。（圖／林柏年攝）
味全龍本土王牌投手「龍之子」徐若熙，今（15）日在台北大巨蛋交手中信兄弟，前4局都沒有失分。更重要的是，在3局上面對陳子豪的打席，飆出158公里火球，完成三振，這顆速球不僅刷新徐若熙的個人紀錄，同時也追平由富邦悍將曾峻岳所保持的本土投手最快球速紀錄。

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個人最速火球　追平曾峻岳本土紀錄

徐若熙本場先發面對中信，前2個半局中，雖然有被增頌恩敲出安打，但持續飆出150公里以上的火球，將兄弟打線守在得點圈之前。

來到3局上，徐若熙似乎完成暖機，全力開催球速，在抓下2出局後，面對陳子豪打席的最後1球，飆出158公里的超速火球，不僅超越個人生涯最快的157公里，同時也追平中職本土投手最快球速紀錄。值得一提的是，157公里的速球，是出現在2020年中職二軍的總冠軍賽G3上。

曾峻岳在今年4月19日後援登板時，飆出個人新高的158公里球速，寫下中職新紀錄，徐若熙如今也加入「最速火球男」行列。而中職最快球速紀錄，則是由富邦洋投富藍戈的161公里所保持，在2022年賽季所寫下，目前尚沒有人能夠超越。

▲富邦悍將後援投手曾峻岳。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.12）
▲富邦悍將後援投手曾峻岳，在今年4月19日後援登板時，飆出個人新高的158公里球速，寫下中職新紀錄。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.05.12）


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