中秋烤肉遇強風　眼睛腫脹竟取出鋁箔紙、煤渣及昆蟲

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▲個案左上眼瞼深處，藏有一塊黑色異物，取出後發現是煤炭殘餘。醫師洪啟庭指出，因為煤炭很髒，容易有細菌或黴菌附著，所以會引起嚴重的結膜充血與發炎。（圖／達特楊眼科聯盟提供）

▲個案下眼瞼深處可見一條鐵絲(來自於斷掉的烤肉架)，且經過一夜搓揉，已被結膜包住，此時鐵絲周邊長滿血絲。（圖／達特楊眼科聯盟提供）

隨著中秋佳節到來，不少人會跟親朋好友團聚烤肉賞月，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭分享兩名案例，提醒民眾，烤肉時無論是食材、焦炭，或周遭環境的雜物等都可能跑進眼睛，嚴重者造成角膜或結膜受傷，進一步影響視力，破壞烤肉的興致，懷疑有異物進眼時，當下不要亂搓揉眼睛，儘速就醫。醫師洪啟庭表示，去年中秋節的隔天 ，有兩位年輕男女匆忙就醫，表示眼睛非常不適，甚至有頭昏、 頭痛甚至嘔吐感。他們表示，中秋節當天一夥人在自宅外四周為草叢的大空地上烤肉，過程中有掀起一陣大風，把所有東西往下風處的他們吹過去，之後兩人便開始覺得不舒服，勉強支撐一晚，隔天慌張就醫。經醫師洪啟庭檢查後發現，兩人的病情並不相同。女生就醫時，眼特別腫脹疼痛，眼皮緊繃到要強力硬掰開，也相當困難。於是給予眼用麻藥，終於順利將眼皮撐開，突然有一隻黃色不知名的昆蟲，從眼內彈出；隨後在下眼瞼深處發現一片亮亮的金屬，取下化驗才知道是鋁箔紙碎片；至於上左眼眼瞼外側深處，也有一塊黑色的物體，以鑷子拿下，原來是生火用的燒炭。而男生在風起的一瞬間，可能有火苗延燒到雙眉，把兩側眉毛都燒焦燒短，眉毛旁的皮膚也都因為高溫燒成紅腫熱痛，且有脫皮現象；此外，因右眼又癢又痛，他便不斷揉眼睛，豈料視力更為模糊，就醫時右眼已經腫脹如核桃，點完麻藥後方能勉強睜開眼。更在右下眼瞼深處發現一條已被包埋的小條鐵絲，加上可能是因為火焰燒焦角膜，造成角膜糜爛，就醫時患者右眼最佳視力僅剩0.1。洪啟庭指出，以上兩個案例，除了即時取出異物外，同時給予抗生素與類固醇，藉以消炎消腫，所幸無嚴重併發症，視力與所有症狀在一周後，都已痊癒。洪啟庭呼籲，若在自家烤肉時，盡量不要在室內，尤其是密閉的房間，因為可以造成一氧化碳中毒，而釀成悲劇；若到戶外烤肉，特別小心火量，同時注意烤肉架旁不要有易燃物， 避免火舌慢竄。另外一旦眼睛覺得渣渣且流淚不止 ，懷疑有異物進眼時，當下不要亂搓揉眼睛，盡可能早點就醫，避免貽誤病情。