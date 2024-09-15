培育大專青年人才！勞動部高屏澎東分署轄區3校獲優質學程殊榮

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▲國立屏東大學戶外活動探索指導員培育學程，學員受訓後考取救生、教練等相關證照，成為專業運動指導員。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲正修科技大學混合實境智慧電子產品設計學程，學員畢業後即能無縫接軌投入就業市場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲輔英科技大學擴張新職涯─職護及校護之職場心體驗學程，讓學員與職場就業接軌，提前適應工作環境。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署轄區3所大專校院於日前，獲選全國優質學程之殊榮，成為培育大專青年人才的最佳搖籃。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，對大專青年而言，在畢業之前培養職場競爭力，就有機會達到畢業即就業的目標，為此，勞動部高屏澎東分署透過補助大專校院辦理就業學程計畫，幫助在校學生參與學程訓練，以順利接軌職場。郭耿華說，大專就業學程計畫是勞動部為協助在校青年順利銜接職場，與企業及學校合作，透過實務課程與工作崗位訓練，共同培育青年就業力，此次獲獎的國立屏東大學、正修科技大學與輔英科技大學等3間學校，所開設的3個學程內容，分別涵蓋了觀光與餐旅服務、數位內容與資訊，以及醫療保健與照顧服務等3領域，這3個學程各具特色，因而獲得評鑑委員之肯定。郭耿華並說，國立屏東大學所辦理的戶外活動探索指導員培育學程，藉由水域運動、攀樹探索、溯溪探索、自行車及船艇操作等技能訓練，再加上戶外活動探索課程學術理論養成，能讓學員受訓後，考取救生、教練等相關證照，成為專業運動指導員。正修科技大學電子系所辦理的混合實境智慧電子產品設計學程，在學程當中開設智慧電子元件產品設計、3D快速電子產品建模技術等課程，培育學員具備設計、實務操作、製造生產，以及系統整合的能力，也讓學員親身至職場操作相關設施設備，與業界緊密連結，學員畢業後，即能無縫接軌投入就業市場，增強學員競爭力，搭上國人現正重視的運動休閒熱潮。輔英科技大學護理系辦理的擴張新職涯─職護及校護之職場心體驗學程，教授護理照護技能，也設計專屬衛生護理與職場臨床體驗課程，讓學員與職場就業接軌，提前適應工作環境，畢業後，留任原醫院擔任護理師，完全沒有求職等待期，成為業界搶手人才。郭耿華指出，勞動力發展署高屏澎東分署113年並持續辦理補助大專校院辦理就業學程計畫，結合正修科技大學、國立高雄科技大學及輔英科技大學等11校，推出45學程、1260個職缺，讓學生在學期間，加強與業界的連結，有效縮短學用落差，畢業後，順利與職場接軌，有意願參加的學生可運用校內選課系統報名，或向各校系所辦公室詢問相關資訊，也可至青年職訓資源網查詢計畫詳情。