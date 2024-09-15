BTS V金泰亨大走鐘？最新近照曝光　變「烤焦麵包」粉絲驚認不出

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▲ Ｖ害羞的站在一眾演員間，對著鏡頭豎起大拇指露出陽光燦笑，不過最新近照曝光後，直接讓粉絲看傻眼。（圖／summer.jeong IG）

▲有著「撕漫男」稱號的V在入伍後前往特殊任務隊服役，在高強度的訓練下外型才有這麼大的改變。（圖／V IG）

紅遍世界的韓國男子天團BTS（防彈少年團）自2022年起陸續前往部隊履行韓國義務兵役，都說服兵役是韓國男人的轉捩點，作為國民偶像的V（金泰亨）也不例外，入伍前走憂鬱美男路線的他，入伍搖身一變，變成體育系大男孩。昨（14）日，V前往觀看音樂劇時，演出的演員PO出與他的後台合影，照片中的他與「臉蛋天才」的形象截然不同，身材不只比之前更壯更魁梧，膚色也黑了一個度，超大反差直接讓粉絲驚呼：「怎麼變烤焦麵包！」昨日，V與歌手朴孝信一起現身音樂劇《芝加哥》的現場，為演員們應援。其中，資深音樂舞台劇演員鄭善雅（音譯）PO文寫下：「我現在也變成ARMY（BTS粉絲名）」並曬出了與Ｖ一起合照的雙人自拍，Ｖ害羞的站在一眾演員間，對著鏡頭豎起大拇指露出陽光燦笑。不過，原本有著「撕漫男（撕開漫畫走出來的男人，指長相俊美到不現實）」稱號的他在照片中可見，不只整個人又壯了一大圈，白皙的皮膚也「烤焦」成健康棕色，頭髮不同於以往的長捲髮，變成清爽平頭。最新近照公開後，直接讓粉絲看傻眼，在韓國、中國論壇也掀起討論，雖然不少粉絲哀嚎希望Ｖ快點退伍，回到原本白淨的模樣，但也有不少粉絲忍不住溺愛狂喊：「怎麼入伍變成全麥麵包了！」、「雖然以前的樣子很喜歡，但現在這樣更健康」、「就算曬黑變壯，頭跟臉都還是好小！」作為團內年紀倒數第二小的V，也在2023年冬天追隨哥哥們一起入伍，目前正在陸軍防衛司令部特殊任務隊（SDT）任職的他，樣貌會有如此改變也無可厚非，SDT主要負責反恐作戰、逮捕軍隊重犯、緊急救助及救護等高風險任務，因此訓練強度非常強烈，雖然粉絲們相當不捨心愛的哥哥從事如此高風險的兵種，但V本人似乎適應良好，預計將於2025年6月退役。