教育部投入2460萬元　補助逾百國中小推動本土課程體驗文化

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▲新庄國小學生利用園區材料，設計與製作布袋戲偶。（圖／教育部提供）

教育部國教署112學年度投入新台幣2460萬元，補助超過200校參訪館所、邀請本土相關產業業師、傳統藝文團體到校開設課程或展演，期許拓展學生本土教育視野與文化傳承創新思維。教育部表示，為了培養學生本土意識、本土語文聽說讀寫的基本能力，持續辦理各個直轄市、縣市政府辦理《國民中小學本土教育整體推動方案》暨教師及學生多元相關活動，112學年度投入新台幣2460萬元，補助260校邀請本土相關產業業師到校開設課程、232校參訪館所或邀請傳統藝文團體到校展演，期許拓展學生本土教育視野與文化傳承創新思維，提升在本土文化、古蹟、藝術、生態知識的涵養。在這之中，彰化縣新庄國小邀請業師入校教授紅龜粿製作課程，學生藉由認識民俗文化，融入自己的情意觀點，設計獨一無二的紅龜粿印圖騰，學校並且安排實地參訪布袋戲園區，開放學生利用園區材料，設計與製作布袋戲偶，經由藝師進行演出示範，教授簡易操偶技巧，引導學生獨立完成布袋戲表演。新庄國小學生回饋，揉糕皮、包餡料、印出龜形的過程，需要細心與耐心，但在每個過程都有成就感，也有學生指出，學會如何製作與操作布袋戲偶需要技巧與耐心，藉由學習布袋戲的歷史與文化意義，更加理解傳統表演藝術的價值。台南市安平國中邀請業師教授歌仔戲的基本動作、角色、服裝，學生藉由實際演出歌仔戲，深入了解台灣傳統文化，學校並且邀請業師針對在地的鹽水蜂炮談起，結合現代的科技概念，帶領學生製作水火箭，模擬蜂炮發射原理，寓教於樂。安平國中學生表示，歌仔戲課程是從最初的唱歌再到最後試穿衣服與學習小旦的各種動作，整個過程印象深刻，也有學生提到，希望以後能有更多手作水火箭與學習活動相關的融入課程。教育部國教署表示，將會持續鼓勵各國地方政府在《國民中小學本土教育整體推動方案》暨教師及學生多元相關活動，規劃本土藝術、技藝、傳統工藝或文化活動等課程內容，以及本土教育相關的參訪、觀賞、體驗或團體交流等多元學習活動，提供學生多元接觸與瞭解台灣不同族群的歷史，營造友善、互相尊重與包容的多元語言學習環境，達到文化傳承的目的。