遭黃珊珊子弟兵指控洩密媒體　游淑慧不忍了反轟他「不用功」

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，白營台北市議員、立委黃珊珊的子弟兵陳宥丞再控國民黨議員游淑慧洩密，甚至把北市前都發局長黃景茂出席議會專案小組、還沒定稿公告的會議紀錄，提供「友好的媒體」獨家取得。游淑慧今（15）日強調，該獨家新聞的消息來源不是她，反酸陳宥丞不用功還想洗白，「把舊料當新聞，指控別人洩密。」民眾黨北市議員陳宥丞連日發文質疑藍營議員、北市議會京華城專案小組召集人游淑慧涉洩密，他今天更指出，議會京華城專案調查小組尚未定稿、尚未通過更尚未公告的會議紀錄，連專案小組成員都是兩天前才拿到，但跟游淑慧友好的媒體卻「馬上就有熱騰騰的素材可以做獨家」？對此，游淑慧下午出面回應，她已求證該報導的記者，確認消息來源不是她。游淑慧並反轟陳宥丞不用功還想洗白，是「天字第一號笑話」。她進一步說明，黃景茂5月24日到議會訪談，會議紀錄也是隔週就給專案小組成員，陳宥丞卻說成2天前、還沒公告的會議紀綠，根本就是「把舊料當新聞」。此外，游淑慧更強調，該報導提到柯文哲親自批示提都委會的公文，早在5月初就被很多議員揭露，黃景茂到議會說明只是再次證明這件事，不是獨家也非機密。游淑慧說，民眾黨一直要她顧全立法院藍白合大局，另一方面又點名她發動攻擊，令她忍不是想起去年總統大選藍白合的慘劇。