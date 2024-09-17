哪位歌手消失最可惜？「2實力唱將」被PTT狂點名：當年超級紅！

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▲Tank當年因為心臟病情反覆，逐漸淡出螢光幕。（圖／資料照）

▲林冠吟2008年後再也沒推出過新專輯。（圖／翻攝自林冠吟臉書）

唱片圈競爭相當激烈，幾乎每天都有新歌推出，需要有才華和特色才能讓觀眾記住，否則可能就被時代洪流淘汰。一名網友日前就想起華語歌壇的往日榮光，認為2000年初期到2010年代，有許多非常火紅的歌手，不過後來逐漸淡出，讓他不禁好奇，「哪位歌手的消失讓你覺得最可惜？」文章曝光後掀起討論，不少人紛紛喊出心中名單，其中TANK和林冠吟的呼聲最高。一名網友在PTT發文表示，覺得現在華語樂壇很多都是抖音歌曲，不禁懷念起過去的榮光，尤其是2000年初期到2010年左右，當時有很多大紅大紫的歌手都消失了，也有些是歌紅人不紅的案例，就默默淡出大家的視線中。他也點出心中名單，像是TANK、嚴爵、張芸京，還有曾以籃球火插曲〈Superman〉爆紅的倪子岡，這些人都讓他記到現在，不禁想問「好奇大家有沒有特別懷念哪個消失的歌手呢？」不少網友紛紛表示，「藍又時」、「阿桑真的很可惜」、「劉文正」、「閻韋伶」、「趙之璧，在你和天空之間很好聽」、「林宇中」、「葛仲珊，很想再聽到她的新專輯」、「小宇，沒有消失，只是覺得應該更紅」、「王菲現在都不唱了，真的可惜」、「黃義達」、「超級星期天出來的張晉樵，超級美聲好可惜。」其中TANK和林冠吟最多人討論，「Tank真的很可惜，歌真的超好聽」、「Tank、王藍茵」、「看到標題就想到Tank」、「毀滅愛情的林冠吟」、「林冠吟、黃義達」、「林冠吟+1」、「好想再聽林冠吟唱歌」、「火星人林冠吟」、「Tank也很可惜」、「Tank當年很紅，不過因為心臟病後來很少出來，真的覺得很可惜。」Tank當年以〈給我你的愛〉、〈三國戀〉、〈專屬天使〉、〈如果我變成回憶〉等經典歌曲爆紅，不過他多年來深受遺傳性心臟病威脅，被診斷出有嚴重心律不整，2007年唱片宣傳期還因為太操勞而導致心臟病發急救，後來因為心臟病情反覆，逐漸淡出螢光幕前，直到今年才再度復出開演唱會，不過當時才唱第一首歌，他就頻頻摀住胸口，整首歌唱不到一半，事後他也認了，看到很多人讓他有點緊張，身體又開始出現不適，讓現場歌迷非常擔心。林冠吟當年以〈毀滅愛情〉一曲爆紅，15歲就開始寫歌的她，還有「女周杰倫」之稱，2005年曾入圍第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，可惜她2008年發行第二張專輯《絲路》之後，再也沒有推出新作品，僅在2012年及2016年間替辛曉琪、梁永泰寫過3首歌曲，包括〈真實〉、〈樓下的房客〉、〈明白〉，也難怪粉絲會如此想念她。