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大俠徐少強驚傳病逝！兒子徐偉棟追隨父親步伐　出演多部知名戲劇

記者許芷芸／綜合報導

▲徐少強今（15）日驚傳本月初因食道癌過世，消息震驚演藝圈。而徐少強的兒子徐偉棟似乎有望繼承父業，在演藝圈發光發熱。（圖／YouTube）
▲徐少強今（15）日驚傳本月初因食道癌過世，消息震驚演藝圈。而徐少強的兒子徐偉棟似乎有望繼承父業，在演藝圈發光發熱。（圖／YouTube）
武俠片巨星徐少強曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中飾演大反派「趙無極」一角，精湛演技深植人心。不料今（15）傳出過世噩耗，消息指出徐少強已於本月1日因食道癌去世，享壽73歲。而徐少強的兒子徐偉棟也遺傳了父親的演藝細胞，拍過多部齣膾炙人口戲劇作品，可謂追隨父親的步伐，在同個領域發光發熱。

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徐少強兒子繼承父業　出演多部戲劇作品

徐少強與香港女星雪梨1983年誕下兒子徐偉棟，現年41歲的徐偉棟與父親徐少強外型十分相像，可說是徐少強的翻版。而徐偉棟也遺傳了父母的演藝細胞，2009年在溫哥華新時代電視舉辦的新秀歌唱大賽中脫穎而出，成功出道。

徐偉棟出演過多部戲劇作品及網路劇，包含2022年的《倚天屠龍記之九陽神功》、《倚天屠龍記之聖火雄風》，2023年的《掃毒3人在天涯》，以及還未上映的《尋秦記》，可說是延續爸爸徐少強的演藝事業。

▲徐偉棟外貌與父親徐少強十分相像，曾出演多部戲劇作品。（圖／徐偉棟IG）
▲徐偉棟外貌與父親徐少強十分相像，曾出演多部戲劇作品。（圖／徐偉棟IG）
徐少強曾扮《武狀元蘇乞兒》最強反派　離世消息曝光劇迷崩潰

而父親徐少強為80年代知名武打演員，在電影《武狀元蘇乞兒》中飾演最強反派「趙無極」，與周星馳有精彩的對手戲，在許多觀眾心中留下深刻印象。如今死訊一出，也讓許多影迷與演藝圈好友傷心不已，微博上一片哀嚎。

▲徐少強病逝讓粉絲傷心不已，他和周星馳合作《武狀元蘇乞兒》走紅。（圖／翻攝自微博 大公文匯網）
▲徐少強病逝讓粉絲傷心不已，他和周星馳合作《武狀元蘇乞兒》走紅。（圖／大公文匯網微博）

▲徐少強（左）與女兒徐穎堃（中）、兒子徐偉棟（右），近年曾經開心合照。（圖／徐穎堃IG））
▲徐少強（左）與女兒徐穎堃（中）、兒子徐偉棟（右），近年曾經開心合照。（圖／徐穎堃IG））

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