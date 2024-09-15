魔獸自曝遭詐騙直言「我想殺了他！」　砸2.2億買WNBA球隊被騙光

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前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）近日在節目《Above The Rim》上公開自己遭遇詐騙的經歷，損失高達700萬美元（約合2.2億台幣）。霍華德透露，這筆錢原本用來為兩個女兒購買WNBA「亞特蘭大美夢隊」，但最終卻落入騙局。他在節目中表示：「這次真的很痛，我甚至想殺了他！」而詐騙魔獸的人正是前經紀人Charles Briscoe。霍華德曾夢想為兩個女兒Layla和Jayde建立一個籃球舞台，讓她們未來有機會效力該球隊，但一切都因為詐騙而化為泡影，回憶起這段痛苦經歷時，他情緒變得激動，他坦言：「我當時的心情是，我想找到那個人，把他痛打一頓。我真的想殺了他。」霍華德在節目中透露，這件事與他的經紀人有關，但他沒有指名道姓。當時，霍華德將700萬美元交給一個商業團隊，原本是用來購買WNBA的亞特蘭大美夢隊，然而那個團隊卻從此人間蒸發，最終他只能從新聞中得知這支球隊被另一個人買下，這時他才意識到自己遭到了詐騙，不過錢已經要不回來了。霍華德的夢想一直是擁有一支WNBA球隊，這不僅僅是他自己的野心，也是為了他的兩個女兒，「我真的很想做這件事，因為我有兩個女兒，有一天她們會想打籃球，我可以為她們打造一個舞台，讓她們將來能夠為亞特蘭大美夢隊效力。」霍華德在節目中提到，自己對這件事充滿期待，甚至與NBA聯盟討論整個計劃，儘管聯盟當時告訴他不能單獨擁有球隊，但他仍然打算組建一個團隊，自己在背後操盤，做所有的決策。只是這筆錢卻被經紀人和他的「團隊」詐騙一空，霍華德說：「我本來很相信這個經紀人，因為他是我的經紀人，他應該對我誠實，告訴我真相。」這場背叛讓霍華德十分痛心，尤其是這筆錢的用途涉及到他的家人，他的母親甚至已經為此事購買了美夢隊的季票，整個家庭對此事滿懷期待。霍華德直言：「這件事對我和我的家人來說都很傷心，我從來沒有在公開場合談論過這件事。」儘管霍華德沒有在節目中明確提到前經紀人的名字，但這起案件與他的前經紀人Briscoe的詐騙案吻合。根據《The Athletic》報導，Briscoe於2023年3月在德州Katy被捕，面臨多項重罪指控，他曾經說服一名球員轉賬700萬美元，作為購買某支女子職業籃球隊的款項。報導中並未明確提到這名球員及球隊的具體身份，但霍華德的描述與該案件十分相似。