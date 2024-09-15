卓揆視察臺南漁電共生　黃偉哲：全力配合中央發展綠電

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▲七股區視察漁電共生案場土地面積共計114公頃，其中綠能設施佔43公頃，並規劃養殖文蛤、烏魚、石斑魚苗、虱目魚及白蝦。(圖／南市府提供)

行政院長卓榮泰今（15）日在經濟部長郭智輝等人，在臺南市長黃偉哲的陪同視察七股漁電共生案場。卓榮泰表示，政府保障農漁民的權利，這個目的絕對不打折扣，在發展過程中，強調發展綠能絕對要「農漁優先」，政府要讓機制透明，簡化流程，杜絕不法空間，不能讓地方惡勢力可以向業者予取予求的程度，也下令成立檢舉平台，全面徹查不法。黃偉哲強調，將全力配合中央發展能源轉型政策，而綠電發展過程中，也會確保農漁民權益，他並呼應卓院長重申的立場，若發現案場有違規或不法情事，將絕不姑息。黃偉哲也認為，綠能產業的發展有其必要性，正如先前輝達執行長黃仁勳所言，電力供應對AI產業十分重要，亞馬遜也有計畫在臺灣投入50億元設立資料中心，並指定要綠能供電。對於各界可能有疑慮的地方回饋制度或與民爭地等，市府一定會比照法規辦理，在維護農漁基本產業的同時，南市府必全力配合中央把關綠電發展。行政院長卓榮泰及中央部會團隊，前往七股區視察漁電共生案場，該案場是由志光能源股份有限公司申設，土地面積共計114公頃，其中綠能設施佔43公頃，並規劃養殖文蛤、烏魚、石斑魚苗、虱目魚及白蝦。黃偉哲表示，臺南非常重視農漁產業發展，推動漁電共生政策過程中，為避免無養殖事實之情事，市府已啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關，加強案場稽核。如有案場未依計畫內容使用，且不在期限內改善，立即依法廢止容許，以確保養殖漁業的穩健生產。經發局指出，近期國際大廠超微、美光、台積電陸續投資臺南，強化臺南位於臺灣半導體產業「矽盾」核心角色，基於整體城市與產業發展用電需求，擴大AI及半導體聚落能量，強化提升臺南自主發電有其必要性。臺南擁有絕佳日照條件，市府支持中央綠能政策，持續穩健推動太陽能發電，累計至今(113)年8月31日止，太陽光電同意備案共12,820件，備案容量約4.6GW，預估年發電量約59.85億度。臺南市政府指出，市府自110年5月13日起，結合廉政署、經濟部政風處、法務部調查局、臺南市調查處及臺南憲兵隊等單位共同辦理3場廉政座談會，透過一系列綠能企業廉政作為，並於112年2月24日正式成立「臺南市政府經濟發展局企業服務廉政平臺–太陽光電業務聯繫中心」，由政風室擔任聯繫中心秘書單位，透過召開聯繫會議、舉辦企業座談等強化行政透明作為等一系列活動、積極協助光電產業強化企業誠信經營理念。