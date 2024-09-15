網紅Soya遭超強劈腿後重生！創作3首新歌訴心聲　演唱會上突淚崩

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▲Soya在籌備作品期間遇到情變，因此將當下的體悟寫下來。（圖／上行娛樂提供）

來自大馬的知名網紅女歌手Soya日前宣布和交往4年的男友「超強系列」分手，男方事後拍片坦承自己劈腿網紅石靜，引起外界討論。不過現在Soya已經走出情傷，也認愛新男友就是大馬YouTuber「湛導」陳一湛，近來更推出首張創作EP《So,ya》，日前也盛大舉辦音樂會，除了演唱新作裡了3首重要作品，更選唱現下能代表她心情的歌曲，包括楊丞琳〈仰望〉、張雨生〈天天想你〉、郁可唯〈路過人間〉等歌。而在演唱會上，家人也錄製影片祝福，讓Soya忍不住淚灑現場。Soya先前北漂到台灣就讀台科大，來到異鄉的她因把台北生活拍成影片而大受歡迎，短短數年間就成為在YouTube有45萬人追蹤的知名網紅。因為學業和工作，她長年都和家人分隔兩地，團隊這次在演唱會前就特別準備Soya家人錄製的影片，還送上鮮花，讓她在演唱會舞台上淚崩。而現任男友、大馬網紅「湛導」也沒有缺席，透過預錄影片自彈自唱寫給摯愛Soya的全新創作，讓Soya開心羞紅了臉、破涕為笑，全場爆出歡呼，充滿粉紅泡泡。Soya因和同事來自大馬的音樂人陳威全一同受邀出席活動而相識，在陳威全的鼓勵下，除了拍攝影片，也開始嘗試音樂創作。而剛好在籌備、寫作個人第一張創作大碟時，Soya遭遇當時男友情變，失意的她便寫下當時心情，共有3首新歌，像是〈若不是有你〉、〈免洗餐具〉、〈不就是哭嗎〉，寫的都是她在那段感情之後的體悟，Soya不僅在演唱會上唱這3首歌曲，更和大家分享她創作的心路歷程。Soya 從在YouTube頻道裡偶爾翻唱歌曲，到跟各個優秀歌手合唱單曲，再發行了2首新年歌後，這次終於有了屬於自己的創作EP 《So,ya》，在音樂會上她的粉絲擠爆了會場，場面相當熱烈和溫馨。一路走來，Soya特別感謝上行娛樂陳威全，以及每位辛勞的工作人員與到場支持的觀眾朋友們，最後她也特別感謝自己一路走來不斷抓住機會，學習愛自己更多。