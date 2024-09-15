「918售票」被批辱華　WTT公開道歉：對損害中國感情的行為零容忍

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今（15）日WTT世界桌總透過官方社群宣布將在9月18日販售2024福岡巡迴賽總決賽門票，但這引起了巨大的爭議，因為「九一八事變」正是由日本蓄意製造和發動的侵華戰爭，在這個爭議日期售票激怒了中國大陸網友。WTT眼見眾怒難犯，最終公開道歉，直言：「對任何損害中國人民感情的行為持零容忍態度，目前已暫停福岡總決賽的門票銷售」，新的售票日期將另行公布。在巴黎奧運後，中日歷史矛盾突然被擺上桌球檯，先是早田希娜說要去「特攻博物館」遭批評，張本智和和石川佳純前往東鄉神社敬拜，也慘遭「炎上」，中方對於相關爭議也越來越敏感。近期WTT宣布福岡總決賽將在9月18日售票，立刻引起中國球迷的不滿，有人在網路上表示：「在日本的比賽你居然放在9.18開票 又是不知者無罪？」、「這無疑是挑戰所有中國人的底線！在918這種特殊的日子對中國球迷開售日本場的票，這是對全體中國球迷的侮辱」、「在918這種特殊的日子對中國球迷開售日本場的票，噁心二字已經不足以來形容」。由於來自中國方面抗議聲浪巨大，WTT很快發布聲明，稱國際競賽部門及外籍負責人不了解該日期的背景，引起了中國球迷的嚴正關注和抗議，對此深表歉意：「WTT對任何損害中國人民感情的行為持零容忍態度，目前已暫停福岡總決賽的門票銷售，新的開票日期待內部整改之後另行發布。」「WTT自成立以來，一直以發展世界桌球運動為已任，感謝世界各地球迷對WTT的支持和關注，我們也將在未來接受監督，與廣大球迷一起為乒乓球的發展作出應有的貢獻。」該文最後如此寫道。1931年9月18日在日本關東軍自炸南滿鐵路柳條溝地區橋梁一段，卻誣稱中國軍隊有意破壞，以此為戒口發動侵略戰爭，爆發「九一八事變」，東北軍領袖張學良不願意和日軍正面衝突，消極抵抗，東北全境迅速陷落，全國譁然。九一八事變爆發後，中日矛盾激化，1941年12月8日，日本艦隊突襲太平洋美國海軍基地珍珠港，美國、英國和日本宣戰，中國亦正式對日本及德國、義大利宣戰。1945年9月9日中國勝利，日本接受《波茨坦公告》並向同盟國無條件投降。