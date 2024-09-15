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護照上「多2物」遭拒絕入境 ！地勤無奈全說了　外交部揭慘痛案例

記者潘毅／綜合報導

▲出國旅遊總是想要獲得快樂的回憶，但是若對護照做了這些事情，很可能就會敗興而歸！（示意圖／郭倍宏提供）
▲出國旅遊總是想要獲得快樂的回憶，但是若對護照做了這些事情，很可能就會敗興而歸！（示意圖／郭倍宏提供）
出國旅遊總是想要獲得快樂的回憶，但是若對護照做了這些事情，很可能就會敗興而歸！近期就有機場地勤發文呼籲，台灣旅客千萬不要在護照上貼貼紙、蓋印章，嚴重點很可能直接被「拒絕入境」，完整原因也曝光了。

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一位地勤在社群平台Threads上發文分享，自己近期在工作時，看到一位旅客的護照上，蓋上了台北景點的紀念章，結果按照相關規定，地勤無法讓他們進行報到，「出國拜託，不要在護照外面或裡面亂貼貼紙，或是亂蓋章了，這不是貼紙收集冊還是紀念章收集冊，會直接被拒絕入境哦」。

▲我國護照內就有說明，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳。（圖／記者潘毅攝）
▲我國護照內就有說明，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳。（圖／記者潘毅攝）
過程曝光後，立刻引發大批網友驚呼「貼紙撕掉還有救，亂蓋章的只能說謝謝在聯絡」、「還以為這算常識欸」；更有過來人承認「小時候在最後一頁蓋了觀景台紀念章，幾年後被海關罵了」。

事實上，今年3月份外交部就曾發文分享一個慘痛案例，有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於護照內頁，結果後續要入境他國時遭拒，被遣返回台。

▲近期就有機場地勤發文呼籲，台灣旅客千萬不要在護照上貼貼紙、蓋印章。（圖／記者潘毅攝）
▲近期就有機場地勤發文呼籲，旅客千萬不要在護照上貼貼紙、蓋印章。（圖／記者潘毅攝）
外交部再次提醒呼籲，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

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