味全龍葉總語氣堅定！徐若熙今年剩1場先發　設定「A級投手」目標

徐若熙今年確定剩1場先發！味全龍今（15）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，靠著王牌土投「龍之子」徐若熙的6.1局無失分好投，以及張祐嘉的兩分砲加持下，以3：0奪下攸關爭奪下半季冠軍的一勝。賽後總教練葉君璋接受訪問時，語氣堅定表示，徐若熙今年剩1場先發的額度，另外，談到徐若熙的成長目標，葉總也給出明確的「A級投手」目標，但在最後笑說自己好像標準太高了。
生涯最長先發局數 葉總談換投時機
本場徐若熙面對近況火燙的兄弟打線，投出生涯最長的6.1局好投，被敲5支安打沒有失分，送出3次三振，收下本季第7勝。比賽7局下時，因為守備發生失誤，讓徐若熙後續陷入一、二壘有人危機，味全果斷選擇換投。
談到該決策，葉總表示：「本來就預設投6局，看得出來他很想繼續投，但那一局突發狀況很多，有失誤，又處理短打，擔心他可能會有點急，所以想說換鋭歐幫他處理。」
確定剩1場先發 談A級投手標準
知道徐若熙在3局飆出追平紀錄的158公里火球時，葉總回應道：「可能知道剩最後兩場，所以想說要豁出去投了。」關於剩餘的場次部分，葉總直言：「確定他只剩最後一場先發，時間還在考慮，看要不要先下二軍休息一下，或是直接繼續投。」
看見徐若熙在後半球季的成長，葉總表示：「投球的速度今年都有成長，而且到後局數還可以越投越快，但希望還能持續成長，至少每場能投90球，每場投個7局，整年累計個120局，才是A級投手應該要有的樣子。」語畢後，自己笑了一聲說道：「我好像標準太高了。」
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本場徐若熙面對近況火燙的兄弟打線，投出生涯最長的6.1局好投，被敲5支安打沒有失分，送出3次三振，收下本季第7勝。比賽7局下時，因為守備發生失誤，讓徐若熙後續陷入一、二壘有人危機，味全果斷選擇換投。
談到該決策，葉總表示：「本來就預設投6局，看得出來他很想繼續投，但那一局突發狀況很多，有失誤，又處理短打，擔心他可能會有點急，所以想說換鋭歐幫他處理。」
確定剩1場先發 談A級投手標準
知道徐若熙在3局飆出追平紀錄的158公里火球時，葉總回應道：「可能知道剩最後兩場，所以想說要豁出去投了。」關於剩餘的場次部分，葉總直言：「確定他只剩最後一場先發，時間還在考慮，看要不要先下二軍休息一下，或是直接繼續投。」
看見徐若熙在後半球季的成長，葉總表示：「投球的速度今年都有成長，而且到後局數還可以越投越快，但希望還能持續成長，至少每場能投90球，每場投個7局，整年累計個120局，才是A級投手應該要有的樣子。」語畢後，自己笑了一聲說道：「我好像標準太高了。」