味全龍葉總語氣堅定！徐若熙今年剩1場先發　設定「A級投手」目標

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▲味全龍本土王牌投手「龍之子」徐若熙，在台北大巨蛋交手中信兄弟，飆出個人最速158公里火球，追平中職本土投手紀錄。（圖／林柏年攝）

徐若熙今年確定剩1場先發！味全龍今（15）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，靠著王牌土投「龍之子」徐若熙的6.1局無失分好投，以及張祐嘉的兩分砲加持下，以3：0奪下攸關爭奪下半季冠軍的一勝。本場徐若熙面對近況火燙的兄弟打線，投出生涯最長的6.1局好投，被敲5支安打沒有失分，送出3次三振，收下本季第7勝。比賽7局下時，因為守備發生失誤，讓徐若熙後續陷入一、二壘有人危機，味全果斷選擇換投。談到該決策，葉總表示：「知道徐若熙在3局飆出追平紀錄的158公里火球時，葉總回應道：「可能知道剩最後兩場，所以想說要豁出去投了。」看見徐若熙在後半球季的成長，葉總表示：「投球的速度今年都有成長，而且到後局數還可以越投越快，」語畢後，自己笑了一聲說道：「我好像標準太高了。」