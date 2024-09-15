小草土城陪阿北　民眾黨高層嗆不排除告檢察官、轟游淑慧想紅

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，中秋佳節將至，今（15）晚仍有數十名小草到台北看守所外靜坐陪阿北。民眾黨組織部副主任林昭印在現場表示，柯文哲案就像高虹安貪污案翻版，質疑北檢想逼人認罪，「不排除告檢察官」；他也砲轟國民黨北市議員游淑慧「亂打一通」，打這麼狠是「想紅」。林昭印今晚到台北看守所外開直播，現場約數十位小草入鏡。林昭印再批北檢找不到金流，但政論節目跟新聞卻仍報導的繪聲繪影，讓他想起涉貪遭停職的新竹市長高虹安。「高虹安11萬，然後水母466塊，說人家貪污？」「三人成虎、羅織罪名。一樣的配方，一樣的套路。」他並放話，若檢方真的找不到金流，「人民要上街頭」，而且還不排除提告檢察官。此外，林昭印也砲轟國民黨台北市議員游淑慧「打這麼狠」，質疑「到底是三立男友有給她資料？還是有什麼毛病？」林昭印更大酸游淑慧根本就是想紅才亂打一通。林昭印說，根據立委黃珊珊貼文，京華城容積率案是依台北市都市計劃自治條例第25條在走，絕對是於法有據。