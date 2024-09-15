坦言綠電有「無法交代的問題」　卓揆命嚴查：不管情面、沒有上限

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行政院長卓榮泰今（15）日特別前往台南七股區參訪漁電共生案場，致詞時重申政府立場就是無論如何，發展綠能絕不能影響農漁民權利，也強調雖參訪模範案場，但知道其他案場有問題，不然今天也不必來，也坦言在發展綠能過程中，確實發現裡面有一些無法向人民交代的案子，這都要全面去審視，如總統賴清德所言，任何肅貪不分黨派、不分個人查辦到底，因此無論是誰，不管情面、沒有上限，有相關不法情事絕對徹查到底，確保政策推動。卓榮泰致詞表示，今天來視察案場有3個原因，首先要先重申政府政策立場，無論怎麼樣發展綠能，立場是農漁優先，再怎麼樣發展綠能，也不能去影響傷害剝奪農漁民基本權利。其次是今日特別來到模範案場，卓如泰說，自己也知道，如果每個案場都是模範的、都是成功的，那今天也不必來，就知道到還有其他案場有問題。第三，卓榮泰說，要來看到底還有多少問題沒辦法解決，沒辦法像人民交代，也坦言在綠能發展過程中，確實在裡面有一些現在還沒有辦法向人民交代的案子，必須全面來審視，掃除所有的障礙。卓榮泰也強調，保障農民權利這目的絕對不打折扣，在綠能發展過程中，農民應該得到合理的補償與回饋，此外如果不法問題政府沒有辦法解決，那麼對國家推動重大政策會是一大傷害，卓榮泰說，無論是不守法的公務員、地方代表甚至是幫派集團的操控，這些問題政府一定要去正視，且全力打擊，才能有助於國家重大能源政策繼續往前推，如果這些問題都沒辦法解決，不僅清廉度會受到批評，執政團隊也沒辦法向人民交代。卓榮泰說，綠能回饋機制透明化一定要再加強，流程要簡化才能夠杜絕不法，簡化到地方惡勢力沒辦法來予取予求，而不應該把問題留給業者，此外政府與國人應該要互相關懷，而不是互相監控，歡迎業者與民眾檢舉地方惡勢力，一旦有檢舉就也拜託檢調單位全力調查，所以要提供一個檢舉的平台是重要的。卓榮泰也引用總統賴清德所言，任何肅貪不分黨派、不分個人要查辦到底，因此沒有情面、沒有上限，相關不法都要徹查到底，這樣才能確保政策推動。卓榮泰重申，能源是國家重要的轉型政策，總統賴清德一直推動第二期的能源轉型，綠電對台灣而言，光電絕對佔重要的比例。政府的責任就在為人民解決問題，也是在為世界解決問題，政府推動這麼多的綠電，是因為知道在產業供應鏈上，台灣對世界有責任，所以必須要快速確實的做到上述幾點。卓榮泰也向地方民代喊話，要全力協助市府，中央政府一定要把這事情做好，如果在地方上有些不法的行為，要盡量告訴檢調單位，只要提出來一定全力的查辦，翻轉大家對台南的誤解。