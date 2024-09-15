鍾小平明提告妍妍、村長　陳智菡曝也曾被他奪命連環叩騷擾

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國民黨台北市議員鍾小平近日狂打民眾黨主席柯文哲的京華城案，意外牽扯騷擾白營桃市議員參選人曾妍潔案外案，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡則透露，自己也曾被鍾小平的奪命連環叩造成困擾。鍾小平除了出示LINE對話指控曾才是「心機女」之外，也預告明天早上9時30分將赴北檢提告曾妍潔跟黨內同志詹江村。台北市議員鍾小平被同黨桃市議員詹江村指控，不但傳訊息騷擾民眾黨美女議員參選人曾妍潔，還截照片要求她帶正妹朋友出來。鍾小平不滿表示，曾妍潔若真覺得自己被騷擾，為何還多次傳訊息跟他打招呼、祝賀新年好，反批曾女心機重，並預告明早將到北檢提告曾妍潔、詹江村妨害名譽。而TVBS新聞報導，民眾黨除了市議員黃瀞瑩說自己被鍾小平奪命連環叩之外，立院黨團辦公室主任陳智菡今天也透露，鍾小平也曾在3天內打10通電話給她，希望民眾黨雙北議員跟競選團隊幫忙站台，而且還「假傳聖旨」、說「妳老闆（柯文哲）要妳怎樣怎樣」。