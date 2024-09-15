北韓民眾「中秋掃墓」遭阻！當局要求祖先只能帶回家祭祀

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每年農曆8月15日是中秋節，朝鮮半島也有相應的傳統節日「秋夕」，不過在北韓開始以保育山林為由，要求全面清除山林內的墳墓、將祖先遺骸火化以後，民眾只能將各自帶回火葬後的祖先遺骸，並帶回家在秋夕這天祭祀。在北韓，人民沒有移動的自由，尤其未經審批的省際移動或出國旅行仍屬非法，因此「返鄉」文化幾乎式微，一般來說「秋夕」就是全家團聚、掃墓的重要節慶。根據《中央日報》、《Daily NK》報導，像「秋夕」這樣的民族節日從韓戰不久後的1953年開始逐漸被政權紀念日取代，如今北韓當局也開始下達清除山區墳墓的指令。報導指出，來自兩江道的消息人士稱北韓當局以以「保育山林」為由，下令全面消除深山裡的墳墓，許多居民因此在今年只能於自家祭拜祖先；至於那些未依規定在指定時間內處理家族墳墓、遺骸者，北韓當局則會派相關單位進行處理。消息人士稱，原先這個規定受到不少民眾抗議，因為擔心祖墳遭破壞後風水會影響後代子孫，再加上處理祖先遺骸又是一筆花費，因此起初配合者並不多，然而在當局持續警告下，居民也只能配合規定陸續將深山裡的祖墳遷出。報導稱，不過也有部分民眾肯定這個政策，尤其是以前民眾之間準備的供品往往會成為各家比較的標準，如今不必再前往深山掃墓、大費周章準備許多魚肉、蔬果等食物祭祀，改在自家祭祀倒也是更加自在。