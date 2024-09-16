盤點5韓籍啦啦隊「可愛特色」！安芝儇是睡神　南珉貞受封挑食鬼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇是名符其實的睡神，有時候叫不醒還得出動經紀人。（圖／安芝儇IG）

▲「清純精靈」Mingo是個暖心的女孩，擁有超齡的成熟，經常是照顧好友安芝儇的角色。（圖／Mingo IG）

▲南珉貞不適應台灣美食，又很討厭吃青菜，是眾所皆知的「挑食鬼」。（圖／南珉貞IG）

▲李晧禎擁有精緻亮眼的外型，卻有著「大哥」般的豪爽性格。（圖／李晧禎IG）

▲趙娟週長相可愛清純，個性呆萌，還被封為「啦啦隊Irene」。（圖／趙娟週IG）

隨著李多慧去年（2023）來台，今年有更多韓籍外援陸續加入中職，在棒球場吹起一股韓風，每位隊員都各有特色，成為球團中最亮眼的存在之一，人氣還在不斷攀升當中。《NOWnews今日新聞》特別挑選5位韓籍啦啦隊員詳細介紹她們的可愛特色，其中安芝儇因為太愛睡覺，南珉貞則受封挑食鬼，一起來看看吧！26歲安芝儇國中時期就愛上跳舞，高三被星探挖掘，從此進入啦啦隊圈，甚至為了啦啦隊不惜翹課，她在韓國的應援經歷豐富，被封為「最強外掛啦啦隊女神」，曾待過Kiwoom英雄啦啦隊、樂天巨人啦啦隊、京畿道水原市水原足球俱樂部啦啦隊，直到2023年才正式加盟台灣職棒台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS，同時擔任應援總監。安芝儇是首位移居台灣的韓籍啦啦隊員，目前定居高雄，她的性格活潑直率，卻是名符其實的「睡神」，曾被室友兼隊友的Mingo爆料，只要睡著就完全聽不見外界的聲音，不僅如此，要叫醒女神更是艱難的任務，有時候她叫不醒，還得出動經紀人幫忙，除此之外，熱愛喝酒的安芝儇還很喜歡吃台灣的夜市美食燒酒螺。23歲Mingo跟安芝儇總是形影不離，是彼此在異鄉最強的後盾，皮膚白皙又充滿仙氣的她被封為「清純精靈」，儘管年紀輕輕卻有著超齡的成熟，經常扮演照顧安芝儇的角色，她在2021年加入韓國職棒培證英雄啦啦隊，2024年加盟台灣台灣職棒台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS，成為該隊第二位韓籍外援，擔任表演總監。Mingo來台灣後，愛上台東的蔚藍大海，她說話時總有一股安定人心的力量，曾透露自己很喜歡孩子，難忘台東當地的人情味，決定要和安芝儇定居台灣，也是為了要和粉絲有更多的接觸，是個暖心的女孩，而她最喜歡的台灣美食竟是蛋餅、雞塊等，十分入境隨俗。南珉貞的氣質外型神似韓星朴敏英，是外界公認的「啦啦隊朴敏英」，她從2017年就踏入啦啦隊界，擁有許多經驗，曾擔任過排球、足球、籃球等運動的應援，2024年加入台灣職棒富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，同時間她也還在韓國進行啦啦隊活動，隸屬於當地的韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國大田韓亞市民足球俱樂部啦啦隊。南珉貞年僅27歲已經有一段婚姻，寵粉的她就連在宣布消息時都是想到粉絲感受，不希望粉絲太過擔心她，也不會因此就放棄愛情，不僅如此，她還是眾所皆知的「挑食鬼」，儘管不太能接受台灣食物又討厭吃菜，還是想挑戰自我，因此拍攝YouTube影片希望能克服心魔。李晧禎擁有精緻亮眼的外型，卻有著「大哥」般的豪爽性格，還是個徹頭徹尾的I（內向）人，被封為「釜山女神」、「晧禎大哥」，她2021年從KBO聯盟三星獅隊正式出道，熱愛運動的她應援經驗跨足棒球、籃球、足球，目前不僅是台灣職棒富邦勇士啦啦隊Fubon Angels成員，同時也在韓國大田韓亞市民足球俱樂部應援。李晧禎熱愛打遊戲，還尤其最喜歡槍戰，家裡還有一台專門打電動的電腦，不僅如此，個性獨立的她還很喜歡自己開車到處散心，過往戀愛經驗她也不太讓男友開車，而通常有壓力她會選擇耍廢、打遊戲或者帶愛犬去散步，她曾透露，自己比較理性，就算真的很累，只要睡一覺就沒事了。趙娟週長相可愛清純，神似女團Red Velvet隊長Irene，被封為「啦啦隊Irene」，擁有呆萌個性的她被暱稱「Mimi」，儘管年僅25歲卻已經有豐富的應援經驗，她在大學時期就開始跳啦啦隊，上大學後離開啦啦隊開始專心大學學業，直到2021年擔任韓國職棒樂天巨人啦啦隊員，2024年正式加入台灣桃園領航猿、統一7-ELEVEn獅的啦啦隊。趙娟週曾透露，自己記舞速度比較慢，承受的壓力很大，同時還要適應在獨自異鄉打拚的孤獨，讓她忍不住在鏡頭前落淚，近來她在「韓國女生Judy」頻道中提到，會留在台灣活動是因為很喜歡台灣，但班表一個月最多只有3天，面臨到經濟壓力，也讓她十分頭痛，引來粉絲心疼。