徐少強舊愛悲痛發聲了！曾談6年婚外情「生兒育女」卻沒名分

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▲徐少強和女演員雪梨在1982年因拍攝電影認識，隔年女方為他未婚生子。（圖／微博）

▲雪梨在微博發聲。（圖／翻攝自微博）

香港武打明星徐少強9月初因食道癌在北京去世，享壽73歲，過去他曾和小15歲女星雪梨發展婚外情，還生下一雙兒女，雪梨得知徐少強死訊後，也在微博發文，「祝徐少強先生一路好走。」徐少強第一任妻子是圈外人，1975年結婚，4年後離婚，1980年再娶圈外人何淑寬，生下長子徐逸東，而外界都知道，徐少強有一對子女徐偉棟、徐穎堃，他們的母親是女星雪梨，1982年時，徐少強因拍攝電影《養鬼》結識了17歲的雪梨，不過當時徐少強是有婚姻的，雪梨的親姊姊米雪也極力反對他們這段婚外情。不管外界怎麼說，都攔不住他們相戀，兩人交往6年才分手，徐少強也在1986年離婚，據說徐少強離婚後，本來要跟雪梨結婚，但因為登記時忘記帶和前妻的離婚證明，因此結不了婚，雪梨也曾說，「就當我盲目看錯人，我現在都當作沒認識過他。」得知徐少強過世消息，現年59歲的雪梨也在微博發文，「祝徐少強先生一路好走。」除此之外，令人難過的是，小徐少強30歲的妻子難以承受喪夫之痛，竟在料理後事期間心臟病發身亡，目前是女兒在處理後事，徐少強有過3段婚姻，現任老婆是一位大陸舞蹈演員，和他生有一對子女。