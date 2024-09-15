與羅時豐拆夥內幕曝光？侄子時隔一個月淚嘆：歸零再出發太難！

徐少強舊愛悲痛發聲了！曾談6年婚外情「生兒育女」卻沒名分

記者李欣容／台北報導

▲徐少強食道癌病逝，女星雪梨曾和他談了6年婚外情，得知噩耗後發聲「祝一路好走」。（圖／翻攝自微博）
▲徐少強食道癌病逝，女星雪梨曾和他談了6年婚外情，得知噩耗後發聲「祝一路好走」。（圖／翻攝自微博）
香港武打明星徐少強9月初因食道癌在北京去世，享壽73歲，過去他曾和小15歲女星雪梨發展婚外情，還生下一雙兒女，雪梨得知徐少強死訊後，也在微博發文，「祝徐少強先生一路好走。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐少強食道癌病逝　超狂情史被翻出

徐少強第一任妻子是圈外人，1975年結婚，4年後離婚，1980年再娶圈外人何淑寬，生下長子徐逸東，而外界都知道，徐少強有一對子女徐偉棟、徐穎堃，他們的母親是女星雪梨，1982年時，徐少強因拍攝電影《養鬼》結識了17歲的雪梨，不過當時徐少強是有婚姻的，雪梨的親姊姊米雪也極力反對他們這段婚外情。

▲徐少強和女演員雪梨在1982年因拍攝電影認識，隔年女方為他未婚生子。（圖／微博）
▲徐少強和女演員雪梨在1982年因拍攝電影認識，隔年女方為他未婚生子。（圖／微博）
雪梨祝一路好走　曾和徐少談6年婚外情

不管外界怎麼說，都攔不住他們相戀，兩人交往6年才分手，徐少強也在1986年離婚，據說徐少強離婚後，本來要跟雪梨結婚，但因為登記時忘記帶和前妻的離婚證明，因此結不了婚，雪梨也曾說，「就當我盲目看錯人，我現在都當作沒認識過他。」得知徐少強過世消息，現年59歲的雪梨也在微博發文，「祝徐少強先生一路好走。」

除此之外，令人難過的是，小徐少強30歲的妻子難以承受喪夫之痛，竟在料理後事期間心臟病發身亡，目前是女兒在處理後事，徐少強有過3段婚姻，現任老婆是一位大陸舞蹈演員，和他生有一對子女。

▲雪梨在微博發聲。（圖／翻攝自微博）
▲雪梨在微博發聲。（圖／翻攝自微博）

徐少強病逝！《蘇乞兒》被周星馳打成一坨灰煙　粉絲哭：一路好走

再傳噩耗！徐少強小30歲妻子夫喪後心臟病發　女兒料理後事中

大俠徐少強驚傳病逝！兒子徐偉棟追隨父親步伐　出演多部知名戲劇

徐少強離世前經歷3段婚姻　和未成年外遇生子、現任老婆小他30歲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生