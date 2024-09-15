柯文哲遭羈押！愛莉莎莎首次表態　吐14字：希望他受到值得對待

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▲有粉絲關注愛莉莎莎對於柯文哲看法，她也首度表態回覆：「我真的希望他受到他值得的對待。」（圖／愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎（左）昔日多次公開表態支持柯文哲（右），如今柯文哲涉京華城案遭羈押，她的反應也成為外界焦點。（圖／愛莉莎莎YouTube）

民眾黨主席柯文哲因捲入台北京華城容積率弊案，遭台北地方法院裁定羈押禁見，引發各界高度關注。百萬YouTuber愛莉莎莎自柯文哲競選總統時，就曾不斷公開力「挺柯」，如今柯文哲風波爆發以來，愛莉莎莎卻始終神隱，未做出任何回應。今（15）日愛莉莎莎回應粉絲留言時，首度鬆口對於柯文哲的看法：「我真的希望他受到他值得的對待。」愛莉莎莎近期前往尼泊爾參加「內觀十日」課程，她在IG發出雞湯文分享心得感想，包含變胖、戒了17年的咖啡癮及英文聽力變好等，同時表示自己最大的收穫為得到更加平靜、平衡的心境。貼文曝光後也吸引不少粉絲留言，紛紛稱讚她「很棒」、「格局很大」。其中有人表示：「想必阿北（柯文哲）現在也是這樣的心情。」愛莉莎莎也首度表態回覆：「我真的希望他受到他值得的對待。」並附上一顆愛心符號表情貼圖。事實上，愛莉莎莎過去曾多次與柯文哲合拍影片，並在2024年總統大選前公開表態支持對方，甚至還在選前之夜現身凱道、戴上「小草」頭飾力挺。而在柯文哲總統大選失利後，愛莉莎莎還曾因質疑開票過程有瑕疵，遭中選會提告，最後在她道歉後才結束這場風波。如今柯文哲涉京華城案遭羈押，她的反應也成為外界關注的話題。