林承飛兩分砲助威！陳克羿6局優質先發　樂天6：2富邦中止2連敗

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中職樂天桃猿今（15）日踢館富邦悍將，樂天本土投手陳克羿繳出6局失1分優質先發，並靠著林立3安猛打賞，以及林承飛5局上的兩分砲，擊退富邦先發陳仕朋，終場樂天桃猿以6：2擊敗富邦悍將，終止近期2連敗，也斬斷富邦3連勝，同時樂天桃猿以24勝23敗戰績，持續在下半季排名位居第3。此戰首局上樂天桃猿就有所斬獲，靠著梁家榮適時安打，取得1：0領先。2局下富邦在兩出局後展開反擊，孔念恩擊出安打上壘，下一棒劉俊豪觸擊點到投手方向形成內野安打，孔念恩趁著投手傳一壘失誤回到本壘得分，富邦追成1：1平手。4局上樂天再次攻佔得點圈，馬傑森擊出左外野落地安打，送回二壘跑者余德龍，重新要回領先。5局上蔡鎮宇擊出一壘安打，雖然陳晨威、梁家榮接連吞K，眼看攻勢無法延續，但林承飛從陳仕朋手中轟出一發飛越左外野大牆的兩分砲，樂天擴大至4：1領先。樂天土投陳克羿壓制富邦打線，主投6局被擊出7安打失掉1分。陳冠宇於7局下接替登板，在抓下一出局後，池恩齊擊出內野滾地球，經重播輔助判決改判安打，接著張進德、申皓瑋連續安打，富邦追回1分，但董子恩擊出雙殺打，瞬間瓦解攻勢。8局上賴智垣控球失準，投出2次保送，加上1次暴投，留下一、三壘有人危機退場後，富邦換上岳少華，蔡鎮宇中外野飛球出局，接著陳晨威擊出右外野平飛安打，帶有2分打點，但在跑上二壘遭觸殺出局，樂天進帳2分，也為本場比賽定調，終場以4分之差成功踢館。