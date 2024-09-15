中秋節沒連假「9/16一堆人請假」！老闆出1招員工服了：準時上班

2024年中秋節在9月17日登場，但今年取消彈性放假制度，因此明（16）日禮拜一仍是正常上班日。就有網友好奇問，「有人9/16已經準備請假的嗎？」卻意外釣出許多身處佛心企業的網友，甚至還有人「心甘情願上班」，因為老闆出招「親手發中秋節獎金」，相關話題也掀起討論。
中秋節沒連假一堆人請假了！佛心公司老闆「發錢、彈性放假」樣樣來
今年的中秋節沒有連假，連帶影響到許多上班族的行程安排，就有網友在Threads上發文詢問「偷偷地問大家，有人9/16已經準備請假的嗎？」貼文立刻釣出一堆上班族，紛紛回應「這種時候就是要把特休消化掉，主管自己也休息了」、「當然一定要請假阿，沒放四天怎麼過癮」、「特休已經送出去了」。
更有些網友是甘願上班派，因為「老闆要親手發中秋節獎金，不能請」、「中秋前一天要領禮盒跟獎金XD，大家都甘願上班」。
除此之外，還有一大票網友遇上佛心老闆，直接宣布多給一天假，「我們公司直接放假4天」、「老闆直接宣布放假耶，連放四天」、「我們老闆霸氣直接多給一天假」。
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今年的中秋節沒有連假，連帶影響到許多上班族的行程安排，就有網友在Threads上發文詢問「偷偷地問大家，有人9/16已經準備請假的嗎？」貼文立刻釣出一堆上班族，紛紛回應「這種時候就是要把特休消化掉，主管自己也休息了」、「當然一定要請假阿，沒放四天怎麼過癮」、「特休已經送出去了」。
更有些網友是甘願上班派，因為「老闆要親手發中秋節獎金，不能請」、「中秋前一天要領禮盒跟獎金XD，大家都甘願上班」。
除此之外，還有一大票網友遇上佛心老闆，直接宣布多給一天假，「我們公司直接放假4天」、「老闆直接宣布放假耶，連放四天」、「我們老闆霸氣直接多給一天假」。