珍妮佛羅培茲妒火中燒？懷疑班艾佛列克和前妻會復合

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兩位珍妮佛 誰才是班的真愛？

不愉快的婚姻不一定最終都會以離婚作收，就看男女雙方是否願意努力將談戀愛時的甜蜜感覺找回來。「In Touch」稱珍妮佛羅培茲自認已經拚命要挽救與班艾佛列克的婚姻，無奈班似乎完全不想努力，只想跟珍妮佛嘉納以及他們的3個孩子在一起，這讓珍妮佛羅培茲更火大，甚至懷疑班該不會是拿她來激起珍妮佛嘉納的妒意，好使珍妮佛嘉納決心要把他贏回來？

這種論調聽來荒謬，可是「In Touch」報導，班艾佛列克在家裡就是整天稱讚珍妮佛嘉納有多好，彷彿像個聖女，儘管他也一直對珍妮佛羅培茲強調，沒有必要嫉妒他另一位叫做珍妮佛的昔日伴侶，向來唯我獨尊的珍妮佛羅培茲怎麼可能真的心平氣和？結果等她提了離婚，班艾佛列克反而與珍妮佛嘉納的往來依舊密切，好像倚靠珍妮佛嘉納就能讓他走出另一次婚姻失敗的陰影，珍妮佛羅培茲想要不懷疑班對珍妮佛嘉納還有意思，也有點強人所難。

前夫變成家人 不會再復合？

▲班艾佛列克（左）與珍妮佛嘉納曾結婚多年，一起養育3個小孩，默契比任何人都好。（圖／美聯社）

事實上，自從班艾佛列克與珍妮佛羅培茲確定婚姻破裂，八卦刊物就已經開始在炒作他回到另一位珍妮佛身邊的可能性，畢竟兩人結婚多年，也生了3個小孩，彼此的牽繫沒那麼容易斷。然而珍妮佛嘉納有交往好幾年的男友，除非班艾佛列克能讓他們分手，否則想要搶回珍妮佛嘉納也沒有那麼容易，至於珍妮佛嘉納，倒是擺出一副「我們就是家人」的態度，不會拒絕班艾佛列克的求助，卻有沒有要刻意和他再進一步。

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克自從決定離婚後，女方還忙著繼續拚事業，沒有急著尋找下一段戀情，卻懷疑男方可能很快就要跟前妻珍妮佛嘉納復合，越想越覺得不是滋味。根據八卦週刊「In Touch」報導，珍妮佛羅培茲看到班與珍妮佛嘉納在一起的神態，認定他們兩個之間的默契、火花都比班跟自己強得多，推測他們重修舊好的日子不遠，只剩下她要不要繼續卡在他們中間而已，因此才下定決心主動提離婚。