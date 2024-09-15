洪總、餅總互相抗議！統一獅6：5台鋼　兄弟全年勝率魔術數字消失

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中職台鋼雄鷹本週與統一獅展開三連戰，今（15）日雙方繼續在台南棒球場交手，9局上台鋼攻下2分扳平比數，過程中還因觸身球爆發衝突。比賽進入延長賽後，台鋼10局上一分未得，反倒給統一獅機會，靠著台鋼的再見失誤，終場統一獅以6：5氣走台鋼雄鷹，也讓中信兄弟全年勝率魔術數字消失。前5局台鋼攻下3分，5局下獅隊陳鏞基轟出兩分砲，加上潘傑楷、林安可各貢獻1分打點，以4：3逆轉台鋼。7局下林安可擊出安打，帶有1分打點，為獅隊增添保險分。不過9局上戰況風雲變色，台鋼靠連續安打上壘，並利用獅隊捕手陳重羽傳三壘失誤追回1分，隨後王柏融遭到觸身球，但被認定是蓄意觸身，台鋼教頭洪一中抗議，並提出挑戰，最後改判王柏融上壘，獅隊總教練林岳平也衝進場抗議。接著魔鷹再遭觸身球，憤而重摔球棒，林岳平再次上前質疑魔鷹換代跑時未踩壘包，但未被主審受理，隨後滿壘狀態，杜家明選到保送擠回1分，雙方戰成5：5平手，也將比賽帶入延長賽。延長10局上突破僵局制，王博玄擊出致命雙殺打，導致台鋼攻勢瓦解一分未得，10局下 陳鏞基突破僵局上二壘，林安可被敬遠，接著獅隊靠著台鋼再見失誤，以1分之差拿下勝利。統一獅橫掃台鋼後，近5戰豪取4勝，加上中信兄弟0：3敗給味全龍，兄弟的全年勝率魔術數字消失，下半季封王魔術數字停留在M12。